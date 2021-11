Bariton Christian Gerhaher fluistert de luisteraar naar het puntje van de stoel ★★★★☆

Bariton Christian Gerhaher. Beeld Gregor Hohenberg

Woensdagavond zie je in het Concertgebouw een dode soldaat. Gelaten bezoekt hij zijn meisje en vertelt haar over zijn nieuwe plek: de groene slagvelden. De dode soldaat is de springlevende bariton Christian Gerhaher. Met het Zweeds Radio Symfonie Orkest onder leiding van chef-dirigent Daniel Harding zingt hij acht liederen uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler. In diens Vierde symfonie spiegelt Mahler ons de innerlijke mens en zijn vergankelijkheid voor.

Tussen twee liederen hoor je het orkestrale, romantische Blumine. Gerhaher staat gedurende het hele stuk, zo’n acht minuten, stil. Terwijl Harding vlak voor zijn gezicht het orkest aanstuurt, blijft hij strak voor zich uit kijken.

Het doet vreemd aan, totdat Wo die schönen Trompeten blasen ingezet wordt. Het lied van de dode soldaat die aanklopt bij zijn geliefde: ‘So lang hast du gestanden!’ zingt Gerhaher namens het meisje. Kenmerkend voor de Duitse bariton is zijn parlando-achtige stijl; om tot ons door te dringen, fluistert hij ons naar het puntje van onze stoel. Wenend of wanhopig hangt Gerhaher laag in de noten, met soms tenorachtige kleuren in de hoogte.

Dirigent en orkest (een verbond sinds 2007) voelen zich senang en spatten zowat uit elkaar van speelplezier. In het tweede deel van de Vierde danst concertmeester Malin Broman als de Dood rauw en grimmig op een ontstemde viool, die ze voor zich op een rekje heeft staan. In het laatste deel, Das himmlische Leben, opent de sprankelende Zweedse sopraan Johanna Wallroth de hemelpoorten. Diepe harpklanken als loom klokgelui blazen het sprookje uit. Verdwaasd sta je even later je parkeerkaartje in de automaat te duwen.