Barcelona voetbalt vanaf juli in Spotify Camp Nou. Waarom heeft Spotify hier honderden miljoenen voor over?

Camp Nou, het stadion van FC Barcelona, gaat Spotify Camp Nou heten. Beeld Getty

Wat hebben Spotify en Barcelona afgesproken?

Voor een bedrag van vele miljoenen – volgens Spaanse media tot 70 miljoen euro per seizoen – wordt de Zweedse streamingdienst Spotify vier jaar lang hoofdsponsor van FC Barcelona. Het meest in het oog springende gevolg hiervan is de naamsverandering van het beroemde voetbalstadion. Dat heet al sinds de jaren vijftig Camp Nou, maar zal in juli worden omgedoopt tot Spotify Camp Nou.

Behalve met de gebruikelijke sponsoruitingen, zoals een logo op de shirts en advertenties rond het veld, hoopt het Zweedse platform met extra acties miljoenen Barcelona-fans te bereiken. Hierover is nog weinig bekend, te denken valt aan aanbiedingen voor geregistreerde fans of een speciale podcast met voetballers. Overigens moet een speciale ledenvergadering nog wel akkoord gaan met de deal, maar naar verwachting is dit geen obstakel.

De miljoenen die Spotify neertelt zijn vergelijkbaar met de bedragen die sommige andere hoofdsponsors van grote voetbalclubs betalen. In hoeverre bedrijven dit sponsorgeld weer terugverdienen, bijvoorbeeld met nieuw geworven klanten, is moeilijk vast te stellen; wel vrezen bedrijven dat ze hoe dan ook worden weggeconcurreerd als ze niet adverteren.

‘Dit geldt voor veel reclame’, zegt Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er worden wel studies gedaan naar de vraag of tv-kijkers weten wie de shirtsponsor is, of hoeveel seconden kijkers hun blik op advertenties rond het veld richten, maar die vertalen zich niet in concrete geldopbrengsten.’

Waarom wil Spotify zo graag hoofdsponsor zijn van Barcelona?

Spotify is de grootste muziekstreamingdienst ter wereld, maar achteroverleunen is er niet bij. Het bedrijf is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met andere internationale muziekplatforms, zoals Apple Music en Amazon Music.

In een persbericht benadrukt Spotify dat Barcelona populair is onder jonge mensen in Zuid-Amerika, Indonesië en India, cruciale groeimarkten voor de streamingdienst. ‘Spotify is een wereldomvattend merk, en Barcelona biedt een wereldomvattend platform’, aldus Koning. ‘Als je het opneemt tegen Apple, red je het niet met kleine, lokale sponsoracties.’

Overigens kan ook meespelen dat Daniel Ek, de baas van Spotify, een voetballiefhebber is. Vorig jaar zei de Zweed dat hij had geprobeerd de Engelse club Arsenal te kopen, maar dat zijn bod was afgewezen.

In het voortdurende gevecht om de luisteraar smijt Spotify wel vaker met kolossale bedragen. Befaamd is de ruim 90 miljoen euro die het platform in 2020 neertelde om de populaire podcasts van de Amerikaan Joe Rogan exclusief op Spotify te mogen aanbieden. Zo wilde de dienst zichzelf stevig in de markt zetten als platform voor podcasts, niet alleen voor muziek.

Rogans soms nogal controversiële interviews leidden er begin dit jaar toe dat enkele grote artiesten, onder wie Neil Young en Joni Mitchell, zich terugtrokken van het platform. Zij beschuldigden Rogan van het verspreiden van desinformatie over het coronavirus.

Uiteindelijk poogde Spotify de angel eruit te halen door de podcasts te voorzien van doorverwijzingen naar informatie over het virus. Het platform kon niet langer wegkomen met het excuus slechts een doorgeefluik te zijn, een ontwikkeling die grote sociale media als Facebook eerder ondergingen.

Waarom leent Barcelona de naam van zijn stadion nu ineens uit voor marketingdoeleinden?

Tot 2006 weigerde de club zelfs maar om adverteerders op hun shirt toe te laten, dus deze naamsverandering is een grote stap. Maar de Catalanen zitten diep in de financiële misère, mede door exorbitant hoge uitgaven bij de aankoop van nieuwe spelers in de afgelopen jaren en een dip in opbrengsten door de pandemie.

Vorig jaar had Barcelona meer dan 1 miljard euro aan schulden, het afgelopen voetbalseizoen werd afgesloten met een verlies van 481 miljoen euro. Het salaris van sterspeler Lionel Messi kon dat jaar niet meer worden opgebracht, waarna de Argentijn in de zomer vertrok, en de club was nergens te bekennen op de transfermarkt. Barcelona probeert zich nu uit het financiële moeras te worstelen, en het geld van Spotify komt daarbij goed van pas.

Niet alle supporters zullen de nieuwe naam van het stadion kunnen waarderen, verwacht Ruud Koning. ‘Maar ik denk dat ze het nog vervelender vinden als Barcelona weer een jaar geen spelers kan kopen.’

In een analyse in La Vanguardia, de grootste krant van Catalonië, klinkt vooral opluchting door over het feit dat het gaat om Spotify. ‘Tegenwoordig is het moeilijk om een ​​grote sponsor te vinden zonder dat je bij het tekenen van de miljoenendeal een wasknijper op de neus moet zetten’, aldus de krant, verwijzend naar gokbedrijven en sponsors uit onder meer Rusland. ‘Spotify is een bedrijf dat het licht zag in Zweden, een beschaafd land dat geen mensen doodt, wat prettig is.’