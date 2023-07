‘Barbie’ is rolbevestigende meisjeskitsch, ironische knipoog en feministisch manifest ineen ★★★★☆

Barbie (Margot Robbie) komt tussenbeide in een gesprek tussen twee Kens: links Simu Liu, rechts Ryan Gosling. Beeld

Ja, vandaag wordt wéér een heerlijke dag in Barbieland! Opgewekt ontwaken in je hartvormige bed, het haar meteen perfect – en hup, op naar een vrolijk rolschaatsfestijn of blijmoedig strandvolleybalfeest. Vanavond weer meidenavond, zoals élke avond, met roze glitterballen en perfect synchrone dans, immer goedgekleed en altijd – altijd – met parelglimlach en gepunte tenen. ‘Dit is de beste dag ooit’, straalt Margot Robbie als ‘Stereotiepe Barbie’ op de dansvloer, omringd door al even gelukzalige andere Barbies, en Ken. ‘Net als gister en morgen en elke dag van nu tot in de eeuwigheid!’

Barbieland is het thuisland van de beroemde plastic pop, en regisseur Greta Gerwig voorziet dit uitzinnige suikerzoete speelgoedparadijs van een prettige laag zelfspot. Daar prijkt het Barbiedroomhuis, met roze glijbaan richting nepzwembad, daar zoeft geruisloos de motorloze roze Corvette; er zijn plastic ijsjes, roze parasols, roze zand, en kartonnen golven – fantasie en spel staan hier voorop. En utopie: bij Gerwig is Barbieland niet enkel snoepkleurig wonderland, maar ook een succesvol matriarchaat, waarin Barbies alle maatschappelijke functies bekleden. Ze zijn bouwvakker, journalist, arts, rechter, Nobelprijswinnaar en zelfs president. Ken speelt in deze wereld slechts een bijrol. Zijn functieomschrijving luidt simpelweg: ‘strand’.

Over de auteur

Herien Wensink is chef kunst van de Volkskrant en theaterrecensent. Ze schrijft over toneel, film, series en popcultuur in bredere zin.

Ja, het leven van Barbie is een en al stralende, zelfverzekerde perfectie, totdat er barsten springen in het zuurstokroze fondant. Stereotiepe Barbie zal een epische queeste moeten ondernemen om onwelkome – menselijke – imperfecties te bestrijden, zoals cellulitis en platte voeten. Want van de ene op de andere dag gebeurt het onvoorstelbare: Barbies hielen raken plots de grond. Treffend citaat: ‘Als mijn voeten zo gevormd waren, zou ik nooit hakken dragen!’

Dat Greta Gerwig zich na eigenzinnige, subtiel feministische films als Lady Bird (2017) en Little Women (2019) over Barbie zou ontfermen, leek goed nieuws voor zowel fans als sceptici. Gerwigs betrokkenheid (samen met partner en co-scenarist Noah Baumbach) zou in elk geval garant staan voor een warmbloedige aanpak, intelligente humor en de nodige systeemkritiek. Slim speelt de regisseur met het feministisch ongemak rond de pop: is ze nu kapstok voor meisjesambities of uithangbord van een onhaalbaar schoonheidsideaal? Haar antwoord: allebei. Gerwigs Barbie is een knappe balanceeract: rolbevestigende meisjeskitsch, ironische knipoog en feministisch manifest ineen.

De regisseur weet van dit vrolijke speelgoedfestijn een heuse ideeënfilm te maken, die hier en daar doorbuigt onder het (pseudo-)intellectuele gewicht, maar steeds op tijd wordt gered door weer een treffende vondst of een steengoede grap. Hilarisch is sowieso elke scène waarin Ken het moet ontgelden – Ryan Gosling is subliem als leeghoofdige, zongebruinde koning van de zelfspot.

Soms lijkt de aaneenrijging van spitsvondige oneliners en aanstekelijke dansjes louter bedacht voor TikTok. Maar ondertussen snijdt Gerwig wel degelijk heikele thema’s aan, in het contrast tussen Barbieland en de patriarchale ‘echte wereld’, die de gefrustreerde Ken inspireert tot een Trumpiaanse mannenopstand. En passant weeft ze ontroerende inzichten over mens-zijn in dit verhaal rond een zielloze plastic pop.

De balanceertruc is niet helemaal geslaagd; bij vlagen is Barbie een onevenwichtige, curieuze film, die bewust en onbewust alle filmwetten tart. En dan is er nog de ongemakkelijke rol van Mattel, de Barbieproducent die weliswaar wat plaagstootjes incasseert maar uiteindelijk glorieus commercieel zal triomferen. Verwacht talloze vervolgfilms rond elke leuke Barbie die nu wordt geïntroduceerd, plus bijpassende, hysterische merchandise. Een oneindig Barbie-multiversum is geboren, daar zullen we mee moeten leven. Maar omarm dit moment, want ondanks de mega-marketingcampagne is deze film nog onschuldig en oprecht. Net als Barbie zelf.