Barbara Hannigan maakt een droomdebuut als dirigent bij het Concertgebouworkest ★★★★★

Barbara Hannigan (links) en sopraan Aphrodite Patoulidou. Beeld Milagro Elstak

Je hebt het eerst niet door, maar de vrouw die op het verder nog lege podium zit, is de Canadese sopraan en dirigent Barbara Hannigan (51). Stil en geconcentreerd kijkt ze voor zich uit. Dan verschijnt er een flauwe glimlach op haar mond. In haar gezichtsveld hebben vier vrouwen zich op een yogamat gevlijd.

Straks staat Hannigan voor het Concertgebouworkest, waar ze haar dirigeerdebuut maakt. Dit eerste concert van drie, donderdagavond in het Concertgebouw, is anders dan de rest. Het begint wat later, het programma is ingekort en een groot deel van de stoelen in de zaal is weggehaald; in plaats daarvan liggen er tapijten op de grond. Publiek zit of ligt op meegenomen kussentjes en matten.

De zaal baadt in blauw licht wanneer Metamorphosen van Richard Strauss wordt ingezet. Hannigan laat de drieëntwintig strijkers zwaar zuchtend de vier noten van het tweede motief aanzetten. Met werkelijk magische dynamiek en tempowisselingen hoor je in het lyrische, majeurgedeelte iets van opluchting doorschijnen. Aan het eind huilen de bassen weer het Beethoven-citaat uit zijn Derde symfonie. De chromatische afdaling van de violen – zó intens – eindigt in het mooiste slotakkoord ooit.

De donkere atmosfeer grijpt je naar de keel – van ontspannen liggen kan geen sprake zijn. Zeker niet wanneer via een melancholisch Grieks wiegelied Lonely Child van Claude Vivier (1948-1983) begint. Het hele klankengamma van de rin gong (een komvormige omgekeerde klok) wordt door het orkest uitgesponnen tot een dik mengsel van dissonante kleuren. De Griekse sopraan Aphrodite Patoulidou, met een stem die wordt gekenmerkt door een volle, warme onderkant, zingt Viviers stuk over een kind dat zichzelf moet troosten ongekend aangrijpend. Ongeschuwd verdriet in een droomdebuut.