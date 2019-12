Banksy plaatst nieuw kunstwerk in Bethlehem: een ‘aangepaste kerststal’

De alternatieve kerststal van Banksy. Beeld EPA

In zijn variant van het traditionele kersttafereel bevinden Maria, Jozef, het pasgeboren Kindeke Jezus, de os en de ezel zich niet in een stal. Ze staan voor een kleine replica van een stuk grensmuur die Israël om de bezette Palestijnse gebieden heeft gebouwd. Precies boven de kribbe is een stervormig gat in de muur geslagen.

De installatie is te zien in het ‘Walled Off Hotel’, een hotel in de Palestijnse stad Bethlehem waarvan alle kamers uitkijken op de metershoge scheidingsmuur die Israël om de Palestijnse gebieden heeft gebouwd. De kunstenaar deelde dit weekend een foto van het werk op Instagram met de titel ‘Scar of Bethlehem’ (litteken van Bethlehem) – verwijzend naar de Ster van Bethlehem die de wijzen uit het Oosten naar de kribbe van Jezus leidde.

Banksy weet met zijn opvallende kunstwerken steevast de aandacht te trekken. Vorig jaar nog, toen een van zijn werken zichzelf vernietigde, kort nadat het op een veiling voor een recordbedrag was verkocht. In de onderkant van de dikke lijst bleek Banksy een kleine versnipperaar te hebben aangebracht die het linnen doek voor ongeveer de helft tot lange repen verknipte.

Het kersttafereeltje in het Walled Off Hotel in Bethlehem. Beeld AP

De kerststal past in een reeks protestwerken van de kunstenaar tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Tijdens eerdere bezoeken maakte de straatkunstenaar al een tiental muurschilderingen. Een aantal van deze werken – inmiddels een toeristische attractie – zijn wereldberoemd geworden, zoals een portret van een meisje dat een soldaat fouilleert en een protesterende jongen die bloemen gooit in plaats van stenen. Het Walled Off Hotel – met een knipoog naar de statige Waldorf Astoria-hotels – werd een paar jaar geleden geopend met mede-financiering van Banksy.

Openluchtgevangenis

De honderden kilometers lange afscheidingsbarrière die Israël begin deze eeuw neerzette heeft de Palestijnse gebieden volgens Banksy veranderd in ‘de grootste openluchtgevangenis ter wereld’ Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag oordeelde in 2004 dat de grensmuur ‘in strijd is met het internationale recht’, maar Israël heeft die uitspraak verworpen.

Dat de muur een blijvende bron van strijd is werd deze zomer weer eens duidelijk. In juli werd in Oost-Jeruzalem een Palestijns huizencomplex gesloopt nadat een Israëlische rechtbank had geoordeeld dat de gebouwen te dicht bij de muur stonden. De panden zouden bovendien te hoog zijn; Israël vreesde dat ze dienst konden doen als schuilplaats voor Palestijnse terroristen. Zeker zeventien Palestijnen raakten hierdoor hun huis kwijt.