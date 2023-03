Balletje-balletje met een voetbalclub en niemand lijkt in staat er iets aan te doen

Het voetbalstadion is vrijwel verlaten, leegte vult het versteende plein, het is zo’n gebouw uit de tijd dat gebouwen ineens ‘dome’ achter hun naam kregen, ook al is er geen koepel te bekennen. Blauwig grijs, bijna tijdelijk staat het daar, met z’n stalen exoskelet aan weerszijden.

25 jaar nu is het GelreDome (het was ook de tijd van de DubbeleKapitalen) de plek waar Vitesse z’n voetbalwedstrijden speelt. Voor de hoofdingang liggen tegels in de stoep met de namen van de grootste sterren: Bon Jovi, U2, Snollekebollekes, en in de muur is een speciale plaquette gemetseld voor Marco Borsato: ‘25 uitverkochte shows’. Hij was hier de scorende spits, best lang geleden.

En nu is het stadion alweer speelbal in een miljoenendans, zozeer dat Vitesse het dreigt kwijt te raken. En zichzelf, want zonder stadion mag de club niet voetballen op dit niveau. Het kan de eigenaar weinig schelen, Zuidas-vastgoedhandel Nedstede van Quote 500-miljonair Michael van de Kuit, die in het gebouw geen stadion ziet maar een ‘theater’, net als het leven zelf.

Balletje-balletje met groot geld en belangen, dat is het voetbal geworden, ooit de sport voor iedereen. Hoofdsponsors: Etoro (aandelen- en cryptohandel) en Betcity (online gokken) – gezichtsloze bedrijven waar het nooit om mensen draait.

Vitesse was de eerste Nederlandse club in buitenlandse handen. Gekocht door een volslagen onbekende Georgiër, daarna door een volslagen onbekende Rus, een andere volslagen onbekende Rus en nu door een onbekende Amerikaan: Coleman ‘Coley’ Parry van de volslagen onbekende The Common Group. Beoogd eigenaar, want de overname is na zes maanden nog steeds niet rond.

Beoogd eigenaar Coley Parry showt zijn Vitesse-shirt. Beeld Stefan Koops

Dit alles speelt zich af in een hogere luchtlaag, ver weg van de supporters, een kloof die bij het voetbal hoort sinds ongeveer de invoering van de shirtreclame. De wereldvoetbalbond werd een verdienmachine en ook de kleine sympathieke clubs moesten naar grote stadions met rare eigenaars. Niemand lijkt in staat dat terug te draaien.

Susanne Wichhart is onbezoldigd vicevoorzitter van Supportersvereniging Vitesse, ze heeft van kinds af een ‘geel-swert hert’, en kent de spelsituatie: juridisch vastgelegde termijnen, de positie van de exploitatiemaatschappij, het ‘golden share’ in bezit van de stichting – met voetbal heeft het weinig van doen. Ja, de onrust onder supporters ‘begint wat toe te nemen’, maar de berusting heeft de overhand, zegt ze. Kort hing aan een hek een spandoek met de tekst ‘wie weet een therapeut voor Michael van de Kuit’, maar daarna speelde Vitesse alweer gelijk tegen PSV.

‘Hoe je het wendt of keert, voetbal is een bedrijfstak. Dit is hoe het is.’

Bovendien lijkt die Coley best een aardige vent, ze heeft hem al ontmoet, een joviale Amerikaan in jeans en sneakers. Hij kocht meer clubs: het Belgische Patro, al jaren heen en weer gepasst door internationale investeerders, en het Britse Leyton Orient. ‘Daar zijn ze tevreden. Verdiep je eens in hem.’

Dat blijkt lastig: de Common Group laat nergens sporen na, zelfs op de eigen website ontbreken namen en rugnummers. Parry blijft een enigma. Hij twittert enthousiast over zijn ‘Vites’, keurig zoals Arnhemmers hun club noemen, maar zijn account is verder vrijwel leeg, net als zijn LinkedIn, alsof hij vorig jaar nog niet bestond. Dus zei Van de Kuit deze week: ‘Een onderdeel van de gesprekken met Coley Parry is, dat wij net als de KNVB willen weten wie en wat Coley Parry is’.

Maar goed – ‘we mogen allang blij zijn dat iemand in de club wil investeren’, zegt Susanne Wichhart. Ja, er wordt onder supporters weleens gesproken over een kleiner stadion, zoals Nieuw-Monnikenhuize waar Vitesse in de mooie jaren speelde tegen Real Madrid, AC Parma en Sporting Lissabon, perfect voor een fijne provincieclub. Het alarmgele supportershome naast het GelreDome is er niet voor niks naar vernoemd. Helaas: ‘Ik begrijp heel goed dat mensen terugverlangen naar de kneuterigheid van toen, maar dat is echt geen optie meer.’

Want het voetbal kreeg spatjes en dit is het resultaat.