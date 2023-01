Balkrishna Doshi (1927-2023), architect die ruimte creëerde voor mensen met een beperkt inkomen

Architect Balkrishna Doshi in 2018. Beeld ANP / EPA

Hij was ‘in shock’, vertelde de Indiase architect Balkrishna Doshi in een interview met architectuurwebsite Dezeen over het bezoek dat hij bracht aan het door hem ontworpen sociale woningbouwcomplex in de Noord-Indiase stad Indore, een aantal jaar na oplevering. ‘Bewoners misbruikten het. Ze bouwden op de balkons, zetten er een verdieping bovenop, voegden extra trappen toe, en alles wat verder handig was voor het gebruik.’ Maar toen hij met hen in gesprek raakte, maakte afschuw plaats voor begrip. ‘Ik zag dat ze blijer met hun toevoegingen waren dan waar ik iets had ontworpen.’

‘True architecture is life’, is wat hij ervan leerde. Een les die hij met velen zou delen en uitdroeg als de eerste Indiase winnaar van de Pritzker Prize 2018, die geldt als de Nobelprijs van de architectuur, en de Gold Medal, die hij in 2022 ontving van het Royal British Institute of Architects. Op 24 januari is ‘India’s greatest architect’, zoals Architectural Digest India hem noemt, op 95-jarige leeftijd overleden.

Indiase ontwerpcultuur

Als zoon in een meubelmakersfamilie groeide Doshi op in de metropool Pune, ten zuidwesten van Mumbai. Na een studie aan de School of Architecture in Mumbai begon hij zijn carrière bij de Frans-Zwitserse architect Le Corbusier, grondlegger van het modernisme in de architectuur. In 1955 keerde hij terug naar India om als supervisor te werken aan de projecten die Corbusier in Ahmedabad bouwde.

Daarna werkte hij ruim tien jaar samen met de Amerikaanse architect Louis Kahn, onder andere aan het Indian Institute of Management in Ahmedabad. Naast zijn werk voor Le Corbusier en Kahn begon Doshi in 1955 zijn eigen ontwerpstudio, Vastu Shilpa Consultants, gevestigd in een zelf ontworpen gebouw met markante betonnen schaaldaken.

In 1962 richtte Doshi de School of Architecture – tegenwoordig CEPT University – in Ahmedabad op, waarvoor hij ook het gebouw ontwierp. Met deze school, waaraan hij zelf les gaf, leverde hij een belangrijke bijdrage aan de opleving van de Indiase ontwerpcultuur. Veel tradities waren weggevaagd tijdens de Britse koloniale overheersing, waarna in de jaren ’60 en ’70 een zoektocht ontstond naar een eigen identiteit en architectuur.

Architect Robert Verrijt van het in Nederland en India gevestigde architectenbureau Studio BRIO volgde twintig jaar geleden lessen bij Doshi, en herinnert hem als ‘een heel indrukwekkend persoon en een echte verhalenverteller.’ ‘Die verhalen begonnen nooit met architectuur en eindigden er ook nooit mee: hij verweefde de bouwkunst met allerlei filosofische levenswijsheden.’

Naadloos rond het leven

In een essay over de invloed van zijn beroemde leermeesters op zijn werk beschreef Doshi Le Corbusier als ‘acrobaat’ en Kahn als ‘yogi’. Hij combineerde de modernistische principes en acrobatische vormentaal met Indiase bouwtradities. Daarbij nam hij bewust afstand van de Westerse glazen wolkenkrabber: in plaats daarvan werkte hij met lokale materialen, anticiperend op de stand van de zon en de windrichting. ‘Doshi ontwierp al passieve gebouwen toen dat woord nog niet eens bestond’, zegt Verrijt.

Het zijn stoere gebouwen, veelal opgetrokken uit ruw beton en baksteen. Zelf omschreef Doshi zijn stijl als ‘natuurlijk, pogend om zich naadloos rond het leven van mensen te voegen’. Architect Anne Geelen van het Nederlands-Indiase bureau Site Practice kreeg ook les van Doshi en wijst op de aandacht die hij besteedde aan schaduwrijke buitenruimtes met veel beplanting. ‘In hete Noord-Indiase steden wist hij op die manier aangename verblijfsruimtes te creëren.’

Doshi zal vooral herinnerd worden als architect van de massa, die ruimte creëerde voor mensen met een beperkt inkomen. Het ontwerp voor Aranya Low Cost Housing in Indore bood bijvoorbeeld onderdak aan 80.000 bewoners. Met dit project won hij in 1995 de Aga Khan Award voor architectuur. In totaal realiseerde hij meer dan honderd projecten.