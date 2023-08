Ahmed Mohammed Abdullah in ‘Baghdad Messi’ van Sahim Omar Kalifa.

Het Bagdad van 2009 is een plek waar mensen niet leven, maar hooguit bestaan, vertelt de tekst waarmee Baghdad Messi opent. Na 6 jaar Amerikaanse bezetting en sektarisch geweld zijn de inwoners van de Irakese hoofdstad murwgebeukt. Behalve de 11-jarige Hamoudi (Ahmed Mohammed Abdullah) en zijn vriendjes: zij leven wél, voetballend op een stoffig veldje in de stad alsof ze sterspelers zijn. Hamoudi, in Barcelonashirt met achterop de naam van Lionel Messi, lijkt in dit miniparadijs het meest op zijn voorbeeld en dribbelt zijn tegenstanders op virtuoze wijze voorbij.

Geluk duurt in dit Bagdad desondanks kort – één openingsscène lang, om precies te zijn. Hamoudi is te dichtbij als plotseling een bom ontploft en verliest de helft van zijn linkerbeen.

De Belgisch-Koerdische filmer Sahim Omar Kalifa (43), die zijn film tijdens de aftiteling opdraagt aan het eenbenige voetballertje Hassan Ali Na’aim (2007-2019), schetste de verder fictieve geschiedenis van Hamoudi in 2012 reeds in 19 bondige, bijzonder fraaie minuten. Die korte Baghdad Messi (in zijn geheel te zien op YouTube) werd overladen met prijzen en haalde namens België de shortlist van de Oscars. De neiging om dit succes uit te willen bouwen tot speelfilmformaat is logisch, al wordt vlot duidelijk dat het niveau van de korte film nooit in zicht komt.

De meeste plotlijntjes die aan deze versie zijn toegevoegd ogen zelfs een tikje gezocht: de vader van Hamoudi werkt voor de Amerikanen en lijkt indirect verantwoordelijk voor de aanslag op het trapveldje, Hamoudi wordt van het voetbalveld verstoten en moet in een mijnenveld op zoek naar wapens.

Maar het hart van de film blijft intact. Baghdad Messi is een krachtig oorlogsverhaal door kinderogen, waar de strijd op het veld tussen Messi en Ronaldo fungeert als behapbare versie van het conflict tussen sjiieten en soennieten. En waar hoop opduikt om vaak akelig snel weer te vervliegen.