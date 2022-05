Bachvereniging viert jubileum met Ensemble Masques (★★★★☆) en krasserig concert (★☆☆☆☆)

Ensemble Masques Beeld Frank Ferville

De Nederlandse Bachvereniging moest haar eeuwfeest een jaar uitstellen. Dit weekend kwam het er alsnog van in TivoliVredenburg, met onder meer een Bach-pubquiz, een Bach-poppencabaret voor kinderen en een ‘scratch’ waarbij de deelnemers mee mochten zingen met Bachs Hohe Messe. Ook waren er gastoptredens, zoals op zaterdag dat van Ensemble Masques.

Met de gezichten van de musici naar het publiek gericht, kon je vanaf het balkon van de Hertz-zaal de klavecinisten Olivier Fortin en Emmanuel Frankenberg net niet op de vingers kijken. Verder waren de omstandigheden ideaal voor het Concert voor twee klavecimbels in C (BWV 1061). De solisten vonden de balans tussen een stevige puls en lucht in het spel.

Dit zijn musici met kennis van zaken, merkte je vervolgens in de Derde orkestsuite. Leider Fortin en zijn strijkers moeten alle retorische figuren en versieringen uit Bachs tijd tot in de kleinste details hebben bestudeerd en geïnternaliseerd. In Air slaagde de loepzuiver spelende violiste Noyuri Hazama erin om alle herinnering aan eerdere uitvoeringen van de Classic FM-hit weg te spelen. Het Dubbelvioolconcert in de versie voor twee klavecimbels was om een andere reden interessant: dat je, ook bij enkelvoudige bezetting, de tutti-strijkerspartijen nu eens beter hoorde.

De festivalplanning was minder geslaagd: wie een kaartje had voor het volgende concert, kwam daar een kwartier te laat aan. De Bachvereniging trad op met het jazztrio van violist Tim Kliphuis. Dit kan niet anders dan het rommeligste Bachvereniging-optreden ooit zijn geweest. Zwakke Bach-arrangementen mondden uit in krasserig gespeelde cliché-licks in de stijl van Stéphane Grappelli. De recensent hield het twintig minuten vol, het waren de verdrietigste uit zijn leven.