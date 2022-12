Bach-muziek in Muziekgebouw aan ’t IJ: niet van Johann Sebastian, maar van zijn familie

Pygmalion Dirigent: Raphaël Pichon Beeld Jan Hordijk

Bij de naam Bach denken we nu vrijwel altijd aan Johann Sebastian Bach (1685-1750). Maar wie in 1770 over Bach begon, had het waarschijnlijk over een van diens succesvolle zoons – zo was Carl Philipp Emanuel Bach in zijn tijd veel beroemder. Ook lang ‘voor’ Johann Sebastian, in de 16de eeuw, waren er Bachs als musici actief in het Duitse Thüringen. Hoe goed die waren, blijkt onder meer uit het ‘Altbachisches Archiv’: een door de familie bijgehouden verzameling van motetten, cantates en kerkliederen van Johann Sebastians voorvaderen en verwanten.

De collectie manuscripten was na de Tweede Wereldoorlog spoorloos, maar werd in 1999 teruggevonden in het Oekraïense staatsarchief in Kyiv. Het fenomenale Franse ensemble Pygmalion laat zaterdagavond enkele van die stukken klinken in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Pygmalion keert dit seizoen nog twee keer terug met Bach-muziek: waar zaterdag zijn familie centraal staat, is er op 7 februari aandacht voor zijn muzikale helden. Op 8 april staat Pygmalion stil bij de ‘wording van het fenomeen’.