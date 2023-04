Bach leende een paar van de bekendste Matthäus-melodieën van andere componisten. Zoals Heinrich Isaac

Heinrich Isaac Beeld Telma Lannoo

De afgelopen weken zijn er weer talloze Nederlanders naar de Matthäus-Passion geweest. Die hebben dus circa 160 minuten naar muziek van Johann Sebastian Bach zitten luisteren. Toch? Niet helemaal. Sterker: de melodieën die misschien nog het meest blijven hangen, zijn niet van Bach.

In het stuk over de laatste dagen van Christus plaatste hij veertien koralen, lutherse kerkliederen waarin de gemeente als het ware reageert op de gebeurtenissen. De melodieën daarvan zijn geleend en worden gezongen door de sopranen (de andere stemmen zijn wel van Bach). Het zijn contrafacten: oudere, wereldlijke, destijds populaire liederen die door de Lutheranen van een nieuwe tekst werden voorzien.

De ware componist van O Haupt voll Blut und Wunden? Hans Leo Hassler. En die van Wer hat dich so geschlagen? De enige echte Heinrich Isaac. Over die laatste wil ik het graag eens hebben.

1. Innsbruck, ich muss dich lassen

Heinrich Isaac (circa 1450-1517) was een van de grote componisten van de Renaissance. Isaac kwam vermoedelijk uit Vlaams-Brabant en was een van de vele Vlaamse componisten die met hun weelderige meerstemmige muziek furore maakten ten zuiden van de Alpen. Dat hij bekendstaat als Heinrich in plaats van Hendrik of Henricus (we weten niet hoe hij bij zijn geboorte werd genoemd) komt doordat hij veel in Duitstalige gebieden actief was en hij daar de Vlaamse meerstemmigheid populariseerde.

Zijn bekendste stuk is het relatief eenvoudige, maar bloedmooie lied Innsbruck, ich muss dich lassen – diezelfde melodie dus die we horen in de Matthäus. Vooruit, of hij die melodie niet óók ergens heeft opgepikt (en er, zoals Bach, zijn eigen zetting van maakte), weten we natuurlijk niet. Er was nog geen Buma/Stemra: de 15de-eeuwer had niet hetzelfde idee van auteurschap als wij, en componisten eerden elkaar juist door hele zettingen van de mis te baseren op elkaars liederen.

2. Missa paschalis

Isaacs beroemde lied gaat over iemand die het Oostenrijkse Innsbruck moet verlaten. Dat deed hij uiteindelijk zelf ook. Isaac was de reislustigste componist van zijn tijd. Zijn oeuvre is veelzijdig, en bevat naast liederen in meerdere talen en instrumentale muziek een grote verzameling zettingen van de mis – er zijn er 36 overgeleverd. De Paasmis (jeetje, sorry, net te laat) Missa paschalis is een van de bekendste. De componist Anton Webern, zelf atonaal muziekvernieuwer, studeerde af op Isaac en roemde de uitzonderlijke levendigheid en onafhankelijkheid van de partijen in Isaacs muziek. Elke zanglijn is individueel de moeite waard.

3. Quis dabit capiti meo aquam

Om maar aan te geven hoe Isaac werd gewaardeerd: hij was in dienst bij de familie De’ Medici, de machthebbers van Florence (en het Vaticaan), en bij de Habsburgers, die half Europa zouden bestieren. Hij moet op vriendschappelijke voet met hen hebben gestaan. Een van zijn aangrijpendste stukken is het treurmotet Quis dabit capiti meo aquam uit 1492, geschreven bij het overlijden van Lorenzo De’ Medici. Er zijn mensen op de wereld die Florence de mooiste stad op aarde vinden, met de muziek van Isaac in je oren wordt die er alleen nog maar mooier op.