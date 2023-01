‘Babylon’ is een betoverende en opmerkelijk cynische deconstructie van de gouden jaren van Hollywood ★★★★☆

Jovan Adepo plays Sidney Palmer in Babylon from Paramount Pictures.

De gekte in Babylon begint met gebakkelei over het vervoer van een olifant. Manny, manusje-van-alles achter de schermen van Hollywood anno 1926, heeft het beest geregeld als summum van entertainment voor een exorbitant feest van een filmstudiobaas, maar de ingehuurde chauffeur meldt zich met een truck die hooguit geschikt is voor een dier van het formaat paard. Toch proberen natuurlijk: piepend en krakend met een olifant in een paardentruck een berg op naar het elitefeest. Een zo letterlijk mogelijk verbeelde sisyfusklus, in een proloog waarin alle megalomanie die komen gaat zit verborgen.

Hollywoodwonderkind Damien Chazelle (van de militaristische drumlesfilm Whiplash, musicalspektakel La La Land en de beklemmende Neil Armstrong-biopic First Man, deze week 38 jaar geworden) creëert in zijn uit zijn voegen barstende vierde film nóg een proloog: een langgerekte orgie van seks, cocaïne, drank, zang, dans op het feest in kwestie, minstens zo virtuoos gechoreografeerd als de dansscène op de snelweg waarmee hij La La Land begon. Hier sluit Manny vriendschap met de woest charmante aspirerende actrice Nellie LaRoy (Margot Robbie) en de al even woest charmante doch zelfvoldane steracteur Jack Conrad (Brad Pitt). Manny en Nellie werken zich vervolgens vliegensvlug op, terwijl Jack door de tijd wordt ingehaald.

Babylon is een betoverende, genadeloze en opmerkelijk cynische deconstructie van de gouden jaren van Hollywood: de eerste grote transitiefase van de Amerikaanse filmindustrie, aangezwengeld door de uitvinding van de sprekende film (in 1927, met The Jazz Singer). Als vrije inspiratie heeft ongetwijfeld het beruchte gossipboek Hollywood Babylon van Kenneth Anger gediend: deze Babylon laat zich in ieder geval kijken als viering én ontleding van losbandigheid en exces, tot de speelduur van 3 uur en 8 minuten aan toe. Genres en invloeden die destijds groot waren worden enthousiast omarmd, dikwijls gefilmd met een aan arrogantie grenzende zelfverzekerdheid, van de flauwste slapstick tot vulgaire exploitatie, van volvet melodrama tot grenzeloos massaspektakel. Het is overdaad van het opwindendste soort.

Dat werkt verdraaid goed, omdat deze opmerkelijke tegenhanger van de vriendelijke musicalklassieker Singin’ in the Rain (1952) – vergelijkbaar omdat beide films zich in precies dezelfde Hollywoodperiode afspelen – tijdens een handvol verstilde momenten direct zo fraai onder de huid kruipt. En omdat Tobey Maguire daartegenover in de meest krankzinnige scène van allemaal mag schmieren als perverse schurk die hardop klaagt hoe kleurloos Hollywood is geworden.

Babylon, lofzang op en afrekening met de filmindustrie ineen, bewijst dat die Amerikaanse droomfabriek nog altijd tegendraadse, kleurrijke films aflevert.