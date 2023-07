‘B&B vol liefde’ schetst wat er gebeurt als mensen zich een gratuit relatiejargon aanmeten

B&B vol liefde-deelnemer Walter en een van zijn mogelijke partners Claudia zitten een glas wijn te drinken bij een waterval, als Walter haar vertelt dat een relatie er wat hem betreft niet in zit. ‘Maar dat energetische, dat hebben we wel.’

Claudia reageert niet bedroefd of teleurgesteld, ze is ‘geraakt door zijn eerlijkheid’. Wat later vraagt ze Walter om een kus op haar mond. Die krijgt ze niet, maar ze mag wel ‘een heel fijne knuffel’. Volgend shot: Claudia als lappenpop overgeleverd aan Walters armen.

Walter voelt geen romantische liefde voor Claudia, wel universele. Beeld RTL

In een volgende aflevering zegt Walter opnieuw dat hij niet denkt dat tussen hem en Claudia iets romantisch gaat ontstaan, maar dat liefde voor hem ‘meer is dan een relatie of seks’. Daarom lijkt het hem alsnog gezellig als Claudia in de B&B blijft. Claudia antwoordt dat zij er nog niet klaar voor is ‘dat stukje diepgang’ met Walter te ontdekken. Dus ja, ze blijft.

Met alle respect voor energetische verbinding en stukjes diepgang: wat heb je daaraan, als je met een cameraploeg achter je aan naar een Franse retraitecamping bent gekomen in de hoop op verkering met de eigenaar, en vervolgens van hem hoort dat liefde er niet in zit?

B&B vol liefde, momenteel weer dagelijks op RTL 4, kun je zien als een jaarlijkse graadmeter voor de manier waarop Nederlanders tegen relaties aankijken en vooral voor de taal die we op dat vlak gebruiken. Dankzij de toenemende populariteit van (relatie)therapie, spiritualiteit en andere vormen van zingeving krijgen termen uit die hoek een steeds centralere rol in ons liefdesjargon.

In plaats van ‘ik vind jou niet leuk’ zeggen we dat we ‘wel universele liefde’ voelen, ‘maar geen romantische’. In plaats van ‘ik wil alleen zijn’ zeggen we dat we ‘ruimte nodig hebben’. Vorig jaar gaf B&B-eigenaar Astrid woorden aan om het even welke frustratie aan de hand van allerlei metaforisch overschreden grenzen. ‘Dít is mijn grens en daar ga ook jíj niet overheen.’

B&B vol liefde schetst wat er gebeurt als steeds meer mensen zich zo’n quasi-geïnformeerd relatiejargon aanmeten: onder het mom van een weloverwogen woordkeuze reduceren we menselijke verbindingen tot connecties met de diepgang van een HR-gesprek. We recyclen alsmaar dezelfde gratuite termen, vooral om te communiceren op een manier die de afzender ontslaat van elke vorm van emotionele verantwoordelijkheid.

Als Claudia Walter nog eens vraagt of hij haar aantrekkelijk vindt, en hij voor de zoveelste keer antwoordt van niet, trekt zij haar conclusies: ze verlaat de B&B. Nu is er voor Walter nog maar één mogelijke partner over: Ingrid. Als zij hem tijdens het avondeten vraagt of hij haar dan wél aantrekkelijk vindt, zegt Walter dat hij daar liever morgen op antwoordt, omdat hij momenteel verkouden is. ‘En ik wil een goed, eerlijk, puur antwoord kunnen geven’.

Het goede, eerlijke en pure antwoord daarop komt vervolgens van Ingrid: ‘Eigenlijk vind ik jouw antwoord een beetje een bullshitantwoord.’