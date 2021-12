Aysegül Karaca schittert in haar veelkantige tweede solovoorstelling Oogentroost ★★★☆☆

Aysegül Karaca in ‘Oogentroost’. Beeld Foto Jean van Lingen

Aysegül Karaca is een onverschrokken vrouw. Een overlevingskunstenaar, die zich noch door een gewelddadige jeugd, noch door een visuele beperking van haar droom heeft laten beroven: te schitteren op een podium. En schitteren doet ze, vooral als ze zingt, in haar veelkantige tweede solovoorstelling Oogentroost bij Theater Rast, een mix van kleinkunst, stand-up, muziek en hoogst persoonlijk verteltheater.

Karaca heeft ambitie, en ze heeft haast, want de zorgen van haar moeder leidden aanvankelijk tot een hinderlijke omweg: een studie logopedie. In de inhaalslag die deze solo is, raast ze iets te snel door haar aangrijpende autobiografie. In de mooie tekst van Sophie Kassies wordt veel aangestipt, maar weinig goed uitgewerkt: zo krijgt haar agressieve vader slechts een onbetekenende bijrol. Karaca speelt veelal op kracht, energie en humor, met haar nuchtere zelfspot en licht Schiedamse accent vaak raak. Maar zo scheert ze langs de echte gevoeligheid. Het is jammer dat regisseur Anouk Beugels haar niet meer momenten van verstilling en ware kwetsbaarheid gunt.

Fraaie rustpunten zijn wel de liederen, gezongen in het Turks en Nederlands en bezield begeleid door drie musici op traditionele Turkse instrumenten. Hier krijgt Karaca’s schitterende zangstem royaal de ruimte, en lijkt ze optimaal in haar element. Een even roerend als geestig hoogtepunt is Ik zie je kijken, over haar slechtziendheid. ‘Goed, ik stap soms in een Uber die geen Uber is, oké’, zingt ze droog. Om geruststellend te vervolgen: ‘En dan is er wat tumult, maar chill, daar deal ik dan wel mee.’ Dat geloof je meteen.

