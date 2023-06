Ayron Jones wil graag een inspirerend hardrockgitarist worden, en hij is op weg ★★★☆☆

Ergens heeft hij gelijk. De Amerikaanse zanger en gitarist Ayron Jones vindt dat er op het moment net iets te weinig tot de verbeelding sprekende gitaristen rondwaren in de popmuziek. Van die types als Jimi Hendrix of Stevie Ray Vaughan, die hele generaties jonge musici aan het instrument kregen.

Hij slaat een paar grootheden over: alleen al de opkomende blues- en rockgitarist Marcus King mag niet onvermeld blijven. Maar vooruit: Jones gaat op zijn nieuwe album duidelijk voor de voortrekkersrol als inspirerend gitarist. En dan ook nog in een genre dat ook wel een oppepper kon gebruiken: de hardrock.

Op zijn vorige album Child of the State stond Jones met zijn rock nog stevig in de Amerikaanse roots geworteld, van blues tot een flard soul. Maar op Chronicles of the Kid neemt hij een sprong voorwaarts en voert hij vooral ook het volume op. De eerste drie tracks dreunen erin, met brute gitaarriffs die soms bijna richting heavy metal gaan.

Ayron Jones

Zeer vernieuwend is zijn gitaarwerk niet, daarvoor is zijn rock te veel gestandaardiseerd. Maar het nummer Filthy gloeit toch even na, ook dankzij het vuige solowerk. De stem van Jones blijft een genot om naar te luisteren: een versierde en fraai kreunende hardrockstem die toch nergens te amechtig of sentimenteel uit de hoek komt. Het nummer Get High klinkt als een heavy radiorocker uit de jaren negentig – ook weer een tikje gedateerd, maar gewoon lekker.

Het lijkt erop dat Jones ook een beetje klaar is met het in liedjes verpakken van zijn moeizame jeugd. Zijn ouders droegen hem direct na geboorte af aan de Amerikaanse jeugdzorg, en daar schreef hij aardig wat tracks over vol. In Blood in the Water zingt hij nog wel over wat hij zijn biologische ouders, die hij nooit heeft gekend, allemaal kwalijk neemt, en dat is niet mals. Maar uit de rest van de liedjes spreekt vooral de wil van Jones om aan zijn trauma’s te ontsnappen en met die gitaar om zijn nek de beste te worden. Hij is op weg, zullen we maar zeggen.

Ayron Jones Chronicles of the Kid Roots ★★★☆☆ Big Machine