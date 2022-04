Axel Boman laat met twee albums tegelijk horen dat de house nog alle kanten op kan ★★★★☆

Hij liet lange tijd niet overdreven veel van zich horen, en nu weten we waarom. De Zweedse producer Axel Boman gooit er twee lijvige albums tegelijk uit, en daaraan is te horen hoeveel monnikenwerk erin is gestopt. En vooral: hoeveel visie, van een zoveelste Zweed die de dance een geheel nieuwe richting op laat slaan.

Boman had in 2010 een kleine clubhit met de track Purple Drank. Hij kwam dankzij dat nummer in het vizier van de experimentele house-dj DJ Koze uit Duitsland en bleef een beetje hangen in de club van de warme, experimentele house. Op zijn nieuwe albums laat Boman zijn toegankelijke en trippy muziek nog meer kanten op schieten, tot ver buiten de kaders van de elektronische clubmuziek. De track Nowhere Good begint als een klassieke deephousetrack rond een bubbelende baslijn en dwarrelende toetsen, maar het nummer krijgt dankzij vocale samples en stuiterende, schelle acid-arpeggio’s een intense dansvloerfinale.

De aandacht voor geluidsontwerp en details is weergaloos: van diep wapperende, bijna geheel weggefilterde bassen en discosamples in Gröna Dalen tot de strak geproduceerde salsapercussie in Atra, met de honkende jazzsaxofoon van Kristian Harborg. Boman speelt met de genres en laat in tracks als Grape en Sottopassaggio de easy listening of de lounge uit vervlogen tijden terugkeren in een bedwelmend decor van opwindende house en dub-techno. Maar hij ontwijkt alle clichés, en houdt in bijvoorbeeld in het acidachtige dubnummer Cacti Is Plural de aandacht vast door louter aan de filters van zijn synths te draaien en de klanken steeds een millimeter van kleur te laten verschieten. De vertraagde breakbeats in de track Roman Plumbing komen natuurlijk uit een verleden van triphop en drum-’n-bass, maar toch heb je ze nooit eerder zó gehoord, naast vreemde, echoënde stemmen en weer die scheurende saxen. Een hartverwarmend en grensverleggend housetweeluik.

Axel Boman Luz/Quest for Fire Dance ★★★★☆ Studio Barnhus