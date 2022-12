‘Avatar: The Way of Water’ is een nog mooier, nog dieper en overweldigender visueel genot ★★★★☆

Tuk (Trinity Bliss), het jongste kind van Jake en Neytiri in 'Avatar: The Way of Water'. Beeld 20th Century Studios

Wellicht was het onvermijdelijk dat Avatar, een film die meer dollars opbracht dan welke titel ooit in de geschiedenis (een krappe 3 miljard), in al die jaren sinds de release in 2009 wat wegzakte in het collectieve geheugen. De betovering van de baanbrekende, eindelijk waarlijk hoogwaardige stereoscopie in combinatie met het motioncapture-acteren, in die met camera’s behangen lycra-pakken, liet zich thuis op het kleine scherm niet reproduceren.

Zo kromp de status van de film van James Cameron, bij elke verkochte dvd of televisie-uitzending op RTL of SBS6. Het epische avontuur van de invalide marinier Jake (Sam Worthington), die als avatar letterlijk in de huid van de blauwe Na’vi kruipt en zich met het natuurvolk van planeet Pandora tegen de ontbossende mens keert, gedijde eenvoudigweg niet bij 2D. Alsof het toneellicht nog aan staat: ook de relatieve platheid van de personages en het verhaal sprong plots in het oog.

En anders dan de regisseur van Avatar verwachtte, hield de 3D-furore in de bioscoop slechts kortstondig stand: inferieure producties van collega’s herstelden vlot de oude en beroerde naam van de techniek. Anno 2022 is de bioscoop-bril vooral een gimmick, even noodzakelijk als een nieuwe smaak popcorn. Maar zo’n tegenwerping wordt al snel gratuit zodra het Cameron betreft: niemand bokst zo vaak – en graag – tegen de verwachtingen als de maker van Terminator 2 en Titanic, kolossale hits die vooraf als financieel echec werden gebrandmerkt. Minimaal 2 miljard dollar aan recettes is er ditmaal nodig om zelfs maar uit de kosten te komen; het budget van het om allerlei technische en pandemische redenen meermaals uitgestelde vervolg wordt geschat op zo’n 350- à 400 miljoen. Grote vraag: loopt de wereld andermaal uit voor Avatar, nu het vervolgdeel deze week mondiaal verschijnt?

Het antwoord, of althans de voorspelling, moet een volmondig ‘ja’ zijn. Avatar: The Way of Water oogt nog mooier, nog dieper, nog scherper, nog warmer, nog tastbaarder. Niet enkel recht voor je neus, maar ook óm je neus. Dit is pure cinema: volkomen overweldigd door het visuele genot enkel nog ‘wow’ kunnen stamelen, vanuit je riante bioscoopstoel. Staren in de gigantisch diepe gele ogen van zo’n Na’vi, je verwonderen over het ademen van diens blauwe huid.

Water als troef

Er werd een viertal scenaristen aangetrokken, maar ook die konden niet voorkomen dat de plot van het tweede avontuur wat moeizaam op gang komt. Eerst een bijpraatsessie: voice–over, tijdsprongen en uitleg over het Na’vi-gezin van Jake en Neytiri (Zoë Saldana), dat inmiddels twee jongens, een meisje en een pleegdochter telt. Nog even verkeren we in Avatar oude stijl: dat al verkende fluorescerende toverwoud, wederom bedreigd als die alles ontginnende mensheid andermaal uit de hemel afdaalt. De dode kolonel Quaritch (Stephen Lang), bij het slot van deel 1 toch echt doorzeefd met pijlen, keert terug als zijn eigen wraaklustige Na’vi-avatar – dat kan ook. Na de eerste en verwoestende Vietnamoorlog-achtige schermutselingen met zijn aartsvijand besluit Jake dat het beter is als hij met zijn gezin onderduikt, ergens ver weg.

En daar vindt Avatar: The Way of Water dan dat water, de grote troef van dit tweede filmdeel. Jake, Neytiri en hun ‘halfbroed’ kroost worden, na enige aarzeling, opgenomen door een vissige en zeegroene Na’vi-tak, de bewoners van een paradijselijk Seychelliaans oord. De stamrituelen, het inburgeren te midden van de wonderlijkste en toch waarachtige driedimensionale onderwaterflora en fauna: het is alsof je baadt in een gezamenlijke droom van Jacques Cousteau, J.R.R. Tolkien en een paleontoloog. Uiteraard wordt ook deze idylle weer bedreigd, wat Cameron de mogelijkheid biedt om te strooien met wervelende actie, op en onder water.

Visueel boven verwachtingen

Het blijft zonde dat de regisseur ooit Worthington aanstelde voor de hoofdrol: geen al te opmerkelijk acteur. Maar Saldana groeit door in haar spel als de felle, sissende moeder Neytiri. En ook Sigourney Weaver, nu optredend als de Na’vi-dochter van haar (menselijke) bioloog uit het eerste deel, toont dat de digitale laag het acteren niet in de weg hoeft te zitten: de mimiek van haar verjongde blauwe kindergezichtje is griezelig authentiek.

Het (menselijk) kwaad in Avatar behoudt iets schematisch, sommige plotwendingen zijn voorspelbaar. Zo’n onvermijdelijk eindgevecht, tussen de kolonel en Jake, bezit exact dezelfde sleetsheid als die van de standaard superheldenfilm. Maar de emoties in het vervolg gaan wel dieper dan in het eerste deel, zijn wat rauwer ook. Camerons toen al actuele thematiek, die ecologische verwoesting, wordt hier nog uitgebreid met de frictie van een samengesteld gezin en de tragiek van ouders die de wereld van hun kinderen niet afdoende (kunnen) beschermen. De wereld van nu, zeg maar.

Avatar: The Way of Water overtreft bovenal de visuele verwachtingen. Een film voor de allerbeste zaal, in de allerbeste bioscoop. Camerons wéér een eindje verder getilde beeldkwaliteit doet iets met de zintuiglijke waarneming: na drie uur te hebben doorgebracht in zijn Pandora oogt de dagelijkse aardse werkelijkheid plots flets, dof.