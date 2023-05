Avalon Emerson & The Charm klinkt nog erg onwennig, op het kleine podium van Bitterzoet ★★☆☆☆

Avalon Emerson Beeld rv

Als dj en producer is de Amerikaanse Avalon Emerson (34) al jaren een regelmatige en geziene gast in Nederland. Ze bracht haar rijke house (als dj-set of live) naar festivals als Rewire, Amsterdam Dance Event, Down The Rabbit Hole en Wildeburg.

Vanavond is alles anders. Op het kleine podium van het Amsterdamse Bitterzoet staat ze niet achter een tafel met elektronische apparatuur, maar achter een microfoon, met twee live-muzikanten (bas en gitaar) achter zich. Avalon Emerson als frontvrouw van haar eigen band, The Charm, en zangeres van haar eigen dromerige popliedjes. Er staan er negen op het mooie, vorige maand verschenen album & The Charm, dat Emersons liefde voor bijvoorbeeld de Cocteau Twins verraadt.

‘Het is pas ons achtste optreden’, zegt ze, ‘of is het nou het zevende? Hoe dan ook: dit is het tweede in Europa.’

Het klinkt nog erg onwennig. Emersons zangstem, helder en zelfbewust op het album, blijkt op het podium vlakker. Amper veertig minuten duurt het optreden (meer liedjes zijn er nu eenmaal nog niet) en niet alles komt uit de verf.

De songs hebben een elektronisch substraat. Als er een beat is, zoals in A Vision, geeft die de live-muzikanten richting als een metronoom en blijkt Hunter Lombard een prima gitarist. Als de onderstroom vrijer van vorm is, zoals in Entombed in Ice, raken gitaar en bas elkaar soms kwijt.

Het geeft het korte optreden in Bitterzoet het karakter van een try-out. Over drie maanden, op Lowlands, zal het vast steviger staan. Dan zullen de kleuren uitgesprokener zijn en zullen Avalon Emerson & The Charm vast meer te bieden hebben dan de charme uit hun bandnaam.