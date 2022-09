Autotune, piano, strijkkwartet: de muziek van Sor klinkt als die van niemand anders ★★★★☆

De Amsterdamse rapper Sor.

In de uitpuilende gemeenschap van de Nederlandse hiphop is de Amsterdammer Rosario Mussendijk alias Sor een unieke stem. Sor schrijft wondermooie teksten bij soms duistere en pompende bassen en beats, maar hij verzacht de kille ritmes met klassieke muziek, van piano’s tot strijkkwartetten. Zijn stem dwarrelt daar doorheen, opgetild en weer naar beneden geduwd door een royaal ingezette autotune.

Zijn keuze voor het klassieke instrumentarium is geen poging in het oog te springen: Sors liefde voor klassiek is oprecht. Hij won dit jaar de dirigeercompetitie Maestro glansrijk. Dat was helemaal bijzonder omdat Sor geplaagd wordt door ernstige gehoorschade. Hij maakt gebruik van vernuftige hulpmiddelen om te componeren en te produceren, en in het geval van het tv-programma Maestro dus te dirigeren.

Ook live in de uitverkochte zaal Pandora van TivoliVredenburg is Sor, strak in het pak, toegerust met gereedschappen die het voor hem mogelijk maken muziek mede te voelen. Hij heeft de techniek goed onder de knie, want gedurende de show merk je nauwelijks dat de rapper auditieve problemen heeft: de timing en presentatie, inclusief charmant gedol met zijn publiek, zijn puntgaaf.

Dat is knap, want op het podium heeft hij naast een beatmaker ook een strijkkwartet bij zich, en zo’n muziekmix is van zichzelf al lastig goed in elkaar te steken. Het verfijnde geluid van zijn inmiddels driedelige albumserie Bae Doven, die dit jaar verscheen, wordt in de Pandora niet benaderd: daarvoor klinken de beats te hard en de strijkers te zacht. Maar toch roept Sor die dromerige klankenwereld van zijn opgenomen muziek op, vooral ook zijn gerobotiseerde autotunestem, die bijvoorbeeld in het emotionele liedje Vraag mij niet wordt opgestapeld tot een compleet koor.

Mooi is ook het nummer Rocket Science, waarin de rapper Mozart en Satie verbindt aan het alledaagse leven in zijn wijk. ‘Er zijn geen problems hier’, rapt hij. ‘Ik kom van de block en ik heb pride.’

Sor heeft ook reden om trots te zijn. Zijn muziek klinkt als die van niemand anders, waar ook ter wereld. De volle zalen die hij momenteel trekt, nog tot en met eind oktober, komen hem toe.