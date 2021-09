Autopilotrijders zijn wegkijkers

Het dashboard van de Tesla Model S P90D inclusief autopilot. Beeld Getty

Wie zoekt, zal elke week een voorbeeld kunnen vinden van de onvolmaaktheid van Tesla’s autopilot. Of preciezer: van de gebruikers ervan.

Ongelukken met grote gevolgen. Ver weg: kijk, daar rijdt er eentje ergens in Amerika onverstoorbaar door waar de weg ophoudt, alwéér. En dichtbij: afgelopen maandag weer een rechtszaak, ditmaal tegen een man van 35 die op de N36 ter hoogte van Beerze met zijn Tesla op de verkeerde weghelft belandde. Het duurde even voordat hij het doorhad. Een andere man stierf erdoor, met groot en hartverscheurend verdriet tot gevolg bij zijn dierbaren. De aangeklaagde was in de weer geweest met zijn telefoon, hij dácht dat hij de autopilot aan had staan. Misschien. Hij wist het niet meer precies.

De officier van justitie vroeg zich hardop af of het wel verstandig is om een product ‘autopilot’ te noemen. Omdat je dan ‘misschien ervan uitgaat dat de auto vanzelf wel binnen de lijnen blijft’. Autopilot is hedendaags Nederlands voor automatische piloot, een term die suggereert dat van de mens geen betekenisvolle handelingen worden verwacht. Dat de auto het zelf af kan. Dat de chauffeur geen chauffeur zou zijn, maar een reiziger die onder het rijden gerust even een gevallen dropje kan oprapen, op de achterbank kan rommelen, een appje kan lezen.

Met dat laatste maakten diverse Nederlandse rechters in eerdere verkeerszaken al korte metten. Af en toe probeert een bestuurder de schuld van een ongeval op de auto af te wentelen, maar er is nog geen rechter afgeweken van de opvatting dat degene die in de bestuurdersstoel altijd de chauffeur is. Ook al staat de autopilot aan.

Het Massachusetts Institute of Technology publiceerde vorige week de resultaten van een onderzoek, die bevestigen wat de genoemde officier van justitie vermoedt. Mensen worden doorgaans iets nonchalanter achter het stuur wanneer de autofabrikant verzekert dat de auto zelf de lijnen op de weg kan zien, luid piepend kan waarschuwen als het obstakels detecteert, zelfs kan bijsturen en remmen. De onderzoekers zagen het aan gemeten oogbewegingen bij automobilisten die met geavanceerde rijhulpjes reden. Autopilotrijders zijn wegkijkers.

Het is geen schokkende conclusie. Zelfs met rudimentaire voorgangers als de eenvoudigste vorm van cruise control merkte je het al: zodra de voet van het gaspedaal af kon terwijl de auto gewoon bleef doorrijden, voelde alles anders. Zat je al naar dropjes te graaien die net buiten het bereik lagen.