Auteur P.F. Thomése: ‘Schrijven heeft veel te maken met schaduwen die wegglippen’

P.F. (Frans) Thomése schreef zijn nieuwe roman Swansdale, die onlangs is verschenen, vanuit het perspectief van twee tieners, de 15-jarige Elsa en de 16-jarig Percy. Swansdale speelt zich af in Engeland en gaat over een eerste liefde, herkenning en de zoektocht naar een plek waar je je thuis voelt. Zowel Elsa als Percy groeit op in een gebroken gezin. Thomése (Doetinchem, 1958) is bekroond en bejubeld auteur van onder meer Schaduwkind (2003) over zijn jonggestorven dochtertje, De onderwaterzwemmer (2015) dat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs stond en de cult-achtige komische J. Kessels-trilogie, waarvan het laatste deel in 2018 verscheen.

Voor zijn nieuwste roman liet hij zich inspireren door het waargebeurde verhaal van Bowe Bergdahl, een Amerikaanse soldaat die vijf jaar gevangen is gehouden door de Taliban maar bij wie het raadselachtig blijft of hij nou is gepakt of gedeserteerd. Thomése kwam erachter dat Bergdahl een enigszins vreemde jeugd had, opgroeide in de bossen van Idaho, thuisonderwijs kreeg en van zijn ouders op ballet moest. ‘En toen ik dat wist, had ik het begin van mijn roman.’ De mooie openingsscène van Swansdale vindt plaats in de balletstudio van Miss Goodall. Daar zien de twee hoofdpersonages Percy en Elsa elkaar voor het eerst. ‘Plié, mesdemoiselles, s’il vous plaît.’

De andere inspiratie was Wagners opera Lohengrin, over een droom van een ridder die een meisje komt redden. Zoals Elsa droomt van iemand die haar komt redden. Zowel Elsa als Percy is genoemd naar een personage uit Lohengrin en zo staan er meer losse verwijzingen naar verhaalelementen uit de romantische opera in.

Hoe omschrijft u deze roman?

‘Als schrijver probeer ik aan etiketteringen te ontkomen, maar vooruit, het is een roman over een kalverliefde, twee verloren zielen die een imaginair gezin vormen. Zij met haar dode moeder en hij met zijn dode vader, die ze allebei nooit hebben gekend.’

U bent 64 jaar, hoe kun je vanuit het perspectief van zulke jonge mensen schrijven?

‘In een 64-jarige wonen vele geesten. Er is ook een klein meisje in mij, dat boor ik aan, het is een kwestie van concentratie en overgave. Je moet daaraan durven toegeven. Ik weet nog dat in mijn eerste verhaal een homoseksueel personage voorkwam en mij meteen door allerlei homoseksuele lezers werd gevraagd om op avondjes te komen lezen. Zij kwamen er dan successievelijk achter dat ik een vriendin bij me had. En dan hoorde ik: ja, maar nou speel je vals!

‘Dat je als oudere witte man niet kunt schrijven vanuit het perspectief van een jong meisje is de grootst mogelijke onzin. Shakespeare heeft in zijn leven niets anders gedaan dan zich verplaatsen in anderen. Zoiets kan alleen bedacht worden door cultuurhaters, mensen voor wie je moet oppassen. Het is juist het mooie van boeken, films en muziek dat je je kunt verplaatsen in iets wat je wel en niet bent. Dat het pas zou samenvallen als alle uiterlijke kenmerken samenvallen, is natuurlijk absurd. Ik kan me ook makkelijk verplaatsen in een 19de-eeuwse roman, dan zit ik gewoon in een postkoets, niets aan de hand.’

Waarom is het een interessant uitgangspunt, twee tieners die op jonge leeftijd een ouder hebben verloren?

‘Mijn vader overleed toen ik 21 jaar was, maar ik ben gevormd door het idee dat ik vaderloos ben. Het is een levensgevoel geworden, en dat vaderloze zoekt in allerlei dingen vervulling. Als je nooit een vader hebt gehad, is dat een gemis, maar je weet niet wat je hebt gemist, dus je kunt dat vrij invullen. Dat heeft ook iets geruststellends. Ik was een lastige jongen, had conflicten met mijn vader. Maar sinds hij dood is, zijn wij de beste vrienden.’

Vaderverering is de laatste jaren vaker een thema in uw romans, denk aan De onderwaterzwemmer en Vaderliefde.

‘Ja, familieverhoudingen spelen een grotere rol sinds ik zelf een gezin heb met twee zonen van inmiddels 18 en 16. En daarnaast denk ik sinds mijn moeder is overleden, in 2018, ook steeds meer terug aan mijn eigen jeugd. Ik verbaas me en verwonder me over het leven van m’n ouders. Wie zijn die mensen? En dan komt het besef dat ik erover moet schrijven, omdat het me aan het ontglippen is. Schrijven heeft veel te maken met schaduwen die wegglippen. Dat gevoel van als je net wakker wordt en denkt: ik had een gedachte – dat vage, dagdroomachtige, is de bron van mijn schrijverschap.’

Wat vindt u van de jonge hedendaagse Nederlandse schrijvers?

‘Ik zie dat jonge schrijvers anders schrijven dan ik. Ze zijn veelal op het ‘ik’ gericht, terwijl ik lang geen ‘ik’ kon schrijven, dat ben ik pas na mijn 50ste gaan doen. Als je ‘hij’ of ‘zij’ schrijft, objectiveer je meer, en heb je jezelf op afstand. Bij ‘ik’ treden er mechanismen in werking als ijdelheid en de angst om doorzien te worden, niet interessant genoeg te zijn of om voor gek te staan. Dat kon ik pas later, bij de J. Kessels-romans, waar ik mezelf totaal onderuit haal. Ze zijn genant en fout, nu zou ik ervoor gecanceld worden. Laat ze er geen reuk van krijgen! Net als mijn moeder Turks Fruit ging kaften, moeten mensen dat nu met de J. Kessels-romans doen. Zeg alsjeblieft tegen niemand dat ik ze geschreven heb.’

En wat vindt u van de thematiek van jonge schrijvers?

‘Veel jonge schrijvers zijn schrijven gaan opvatten als een soort activisme, ze hebben het gevoel dat ze moeten waarschuwen dat de planeet er beroerd voor staat, dat de maatschappij oneerlijk is verdeeld en de technologie ons gaat overheersen. Dat is allemaal waar, maar geen schrijver gaat dat oplossen – dan kun je beter bioloog worden of ict’er. Ik word eerder gealarmeerd als ik in de krant een waarschuwing van een deskundige zie dan wanneer ik een waarschuwend verhaal lees van een 28-jarige schrijver uit Amsterdam-Zuid. Ik wil het niet veroordelen, maar mij persoonlijk interesseert het minder.’

Het klinkt wat cynisch.

‘Ik ben nog links hoor, op het stembiljet in elk geval! Maar ik was vroeger linkser dan ik nu ben. Al weet ik dat ik vroeger rechtse politici vaak geestiger vond.’

Maar het zijn toch niet alleen jongere schrijvers die maatschappelijk geëngageerd zijn? Arnon Grunberg is het ook.

‘De eerste de beste journalist schrijft beter over al die onderwerpen dan hij. Het is gewoon een stempeltje zetten: dan weer op psychiatrische inrichtingen, dan het leger of slachterijen, maar het voegt niets toe. Sommige schrijvers kunnen het overigens wel. Coetzee over dierenmishandeling vond ik verleidelijk en overtuigend. En door Maxim ­Februari laat ik me graag overtuigen over privacy-problemen.’

Uw boeken kenmerken zich door de precies gekozen woorden. Doet u lang over een zin?

‘Nee, het schrijven roept schrijven op. Taal baart taal. De mooiste zinnen zijn toevalstreffers. Ik wantrouw schrijvers die nadrukkelijk uit zijn op mooie zinnen – dat krijgt al gauw iets parmantigs. Neem zoiets gelikts als: ‘Everything in the world is about sex – except sex. Sex is about power.’ Leuk als je op een reclamebureau werkt. Maar ik zou dat best kunnen wegstrepen, zo’n zinnetje.

In NRC kreeg Swansdale een slechte recensie. Raakt dat u?

‘Tuurlijk, jij werkt drie jaar aan een roman, een recensent leest die in twee dagen, misschien heeft hij ’m door de tijdsdruk niet eens helemaal uit gekregen, want hij wilde ’m per se afkraken nog voordat het boek in de winkel ligt – want dat is de sport. Negativity sells. Jij doet er nu ook aan mee, want je vraagt niet naar al die prachtige, enthousiaste stukken in De Groene, Trouw en Het Parool. Dat ik dat uitgerekend in de Volkskrant nog moet uitleggen!

‘Een boek uitbrengen is tot je schrik ontdekken dat er ook nog andere schrijvers bestaan en dat je boek een van vele blijkt te zijn. Kijk, dat ene zandkorreltje in de boekenwoestijn, dat is van mij. Je bent zo op je eigen boek gericht, het is gedurende een aantal jaar het brandpunt van je leven. En dan ligt het in een boekhandel verstopt tussen allerlei boeken die harder schreeuwen, gehuld in een mooiere kaft en getooid met een mooiere titel. O, die angstige afgunst elke keer!’

Verschijnt er te veel?

‘Zeker. Er wordt met hagel geschoten in de hoop dat men een haas vangt. Mijn uitgeverij, Prometheus, is daar groot mee geworden. Tweehonderd boeken per jaar uitgeven is veiliger dan maar zes, want die moeten het dan wel doen. En soms is een boek al bij voorbaat een succes omdat het door een bekende acteur of politicus is geschreven. Dat boek Pluche van Femke Halsema, die ik overigens een leuke politica vind, lijkt me daar een voorbeeld van. En dat wordt dan verdomme nog goed verkocht ook, want ze komt in alle talkshows omdat ze zich zogenaamd van een persoonlijke kant heeft laten zien. Zo verschijnen er zoveel van die in elkaar geflanste boeken.’

Dat wist u allemaal toen u naar Prometheus overstapte.

‘O, maar dat kan me niet schelen hoor. Ze geven mijn boeken prachtig uit. Dat ze soms ook troep en rotzooi op de markt brengen, maakt me niet uit.

‘Het is de eerste uitgeverij die ik tref die speciaal iemand heeft voor de vormgeving en de productie. Bij andere uitgeverijen deed een redacteur dat er een beetje bij. Mai Spijkers zegt terecht: door cashcows als Vijftig tinten grijs, je weet wel, met dat dildogedoe, kun jij hier je boek presenteren in een balzaal met 18de-eeuws behang. Ik snap goed dat een uitgeverij een commercieel bedrijf is, dat vind ik ook wel iets lekkers hebben. Ik houd van Mai’s ongegeneerd Tilburgse tongval en zijn maniakale gedrevenheid. Daarnaast is hij een uitgever die al mijn boeken leest. Bij Querido deed de directeur dat echt niet hoor.’

In deze krant stond in juni een artikel over de verstikkende angstcultuur onder Spijkers. Heeft u na dat stuk overwogen naar een andere uitgever te gaan?

‘Nee, geen moment. Ik vind Mai de beste uitgever die er in Nederland rondloopt, hij is heel liefdevol naar zijn auteurs. Niet alleen voor mij, maar ook als je kijkt wat hij allemaal voor Lale Gül heeft gedaan – hij heeft bij wijze van spreken haar leven gered. Dat hij zijn personeel hier of daar afsnauwt, is niet netjes, maar in een omgeving waar het om topprestaties gaat, is het soms moeilijk te aanvaarden dat er mensen zijn die van 9 tot 5 werken. Dat uitkafferen heeft, zo komt het tenminste op me over, met slecht werk leveren te maken. En, oké, met slechte manieren. Maar ik vond die artikelen niet hemelschokkend, laat ik het zo zeggen.’

Oud-medewerkers schetsten een angstcultuur, vol woede-uitbarstingen, pesterijen en intimidatie.

‘Ik zit natuurlijk niet bij de personeelsvergaderingen, dat zou kunnen. In die zin blijft het een situatie waarvan je het nooit zeker weet. Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur dat hij nooit zoiets had gedaan. Sterker, ik weet wel zeker dat er dingen van waar zijn. Maar je kunt je afvragen hoe erg het is.

‘Ik was laatst bij de Bezige Bij, daar sprak ik Suzanne Holtzer, hoofdredacteur Nederlandse literatuur. Die zei: bij ons zou zoiets niet gebeuren. Ik knikken, ja, weet ik veel. Achteraf dacht ik: ja, en Ammerlaan dan, de oud-directeur? Daar kun je ook een boekje over opendoen. Ik vind het niet helemaal fair van die andere uitgevers, dat ze Mai met z’n allen in de stront laten zakken, maar zelf boter op hun hoofd hebben.’

Maar hebben jullie het er als schrijvers onderling over gehad?

‘Jawel, maar niemand heeft voor zover ik weet die ervaring uit eigen bron. En ‘onveiligheid’ is een subjectief woord. Ik voel me ook wel eens onveilig, is dat een feitelijke onveiligheid of zit dat in je verwachtingen? Jonge mensen willen toch wel graag, door de like-cultuur, steeds geprezen worden. Als je ze niet genoeg prijst, zijn ze al teleurgesteld. Mai geeft veel jonge mensen de kans om het boekenvak te leren kennen.’

Doet u research voor uw romans?

‘Nee, dat interesseert me niet zo, ik vind het meestal een gedoe om niets. Toen ik in Swansdale over een klavecimbel moest schrijven, luisterde ik veel naar klavecimbelmuziek: Couperin, maar ook Guus Janssen. En ik ging een keer wat op zo’n ding zitten tingelen, maar dat deed ik alleen om er vertrouwd mee te raken.

‘Ik vind het belangrijker om een emotionele grond te krijgen, daar ben ik in Swansdale erg tevreden over: er gebeuren belangrijke dingen, maar die onderscheiden zich per se niet van de onbelangrijke dingen. Het onderscheidende is hoe Elsa en Percy ze beleven. Een enkele blik wordt dan een wereldgebeurtenis. Zo ervaar ik het in mijn eigen leven ook. Toen ik jong was, wilde ik veel bereiken: van verre, vreemde landen zien tot boeken schrijven en iemand worden over wie wordt gepraat. Maar als ik omkijk, zie ik heel andere dingen: intieme dingen, de gewone alledaagse wonderen.

‘Mensen zeggen tegen me dat ik zoveel heb bereikt als schrijver, dat ik de AKO Literatuurprijs heb gekregen voor mijn debuut, dat Schaduwkind over mijn overleden dochtertje in twintig talen is vertaald. Maar als ik terugkijk, zie ik dat de belangrijkste momenten in mijn leven in water en wind zijn geschreven.’

Zoals?

‘Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik tijdens het schrijven van mijn debuut Zuidland opeens voelde dat het echt goed werd, beter dan ik had durven dromen. Dat ik dacht: het lijkt wel door een ander geschreven. En bij Schaduwkind weet ik nog – ik was toen op het dieptepunt van mijn bestaan, het is bijna niet te bevatten dat je kind doodgaat – dat ik dacht: je kunt er niets over zeggen, je kunt nergens meer iets over zeggen. Maar toen ben ik aantekeningen gaan maken en kon ik het onbestaanbare onder ogen zien. Het sterven natuurlijk, maar ook de geboorte en welke verwachtingen ik had als vader – ik kon er niet over spreken, maar er wel over schrijven.’

Wordt het schrijven makkelijker met de jaren?

‘Ja, in zekere zin wel. Ik put als schrijver steeds meer uit het omkijken, en naarmate ik ouder word, zie ik steeds meer akkers en velden waar ik kan oogsten.’

P.F. Thomése: Swansdale. Prometheus; 384 pagina’s; € 25.

