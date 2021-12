Australiërs achter ‘De waanzinnige boomhut’ maken geschenk kinderboekenweek 2022

Het duo van de Boomhut serie - Terry Denton en Andy Griffiths. Beeld Maikel Thijssen

De waanzinnige boomhut vertelt het verhaal van twee jongens, Andy en Terry, die in een boomhut wonen. In elk volgend deel van de serie wordt de boomhut hoger en de uitbreiding gekker – bijvoorbeeld met een botsautobaan of een arena voor moddergevechten. De verhalen zijn vooral zo aantrekkelijk omdat de heerlijk flauwe, maar niet zelden ook slim gevonden grappen en grollen zowel in tekst als in stripachtige illustraties worden verteld.

Griffiths en Denton, die zich ook in eigen land inzetten om kinderen aan het lezen te krijgen, debuteerden in 2013 in Nederland en waren al snel geliefd. Drie delen van de reeks wonnen de Prijs van de Kinderjury en in ons taalgebied zijn er al meer dan 1,3 miljoen exemplaren van verkocht.

De Waanzinnige Boomhut – het Doeboek.

Bijna alle kinderen kennen de serie, aldus de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), dat het Kinderboekenweekgeschenk uitgeeft. Belangrijker is dat het duo zo geliefd is, dat kinderen die niet zo graag lezen – in het bijzonder jongens – er tóch van houden. Hun succes is vergelijkbaar met dat van Harry Potter en Leven van een loser. In Nederland komen maar enkele auteurs in hun buurt, bijvoorbeeld Paul van Loon, Tosca Menten en Jozua Douglas.

Kinderboekenschrijver en dichter Edward van de Vendel verzorgt, net als bij de serie, de vertaling. Marije Tolman maakt komend jaar het prentenboek. Het thema van de Kinderboekenweek, die in 2022 voor de 68ste keer wordt gehouden (van 5 tot en met 16 oktober), is Gi-ga-groen. Het Kinderboekenweekgeschenk is gratis voor worden iedereen die 12,50 euro uitgeeft aan kinderboeken. Vorig jaar verscheen het geschenk in een oplage van 332.585 exemplaren.