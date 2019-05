Australië doet eenmalig mee aan Europese verkiezingen

Australië doet dit jaar voor één keer mee aan de Europese verkiezingen. Dat heeft Jean-Claude Juncker bekendgemaakt op een persconferentie. Australië is uitgenodigd om te vieren dat de Europese samenwerking bijna 67 jaar bestaat.

‘Debatten in het Europarlement worden al jaren op de voet gevolgd door miljoenen Australiërs’, zegt Australië-deskundige Bert Bokhoven. ‘Iemand als Judith Sargentini kan hier echt niet over straat. En alleen al bij het noemen van de naam Hans van Baalen begint iedereen te gillen. Dat Australië nu zelf een keer mag meedoen is geweldig voor alle EU-fans hier Down Under. Of zoals ze hier met een gek accentje zeggen: Europe, pretty important.’

De deelname van Australië aan de verkiezingen heeft enige gevolgen voor het beleid de komende jaren. De verwachting is dat de Australische Europarlementariërs vol gaan inzetten op het verbod van pulsvisserij in de buurt van goede golven en strengere wetgeving willen omtrent backpackers. Ook hebben Australische partijen al de wens uitgesproken dat aboriginals eerlijk worden verdeeld onder alle Europese lidstaten.

Met Australië is afgesproken dat het Europees Parlement om de twee weken naar Darwin verhuist. Volgens Juncker is deze maatregel noodzakelijk om de goede vrede op het Europese continent te bewaren. ‘Sinds het begin van de Europese samenwerking in 1952 is er geen oorlog meer geweest. Dus.’

Critici vrezen dat Australië voor lange tijd zal meebeslissen over grote Europese wetgevingen. Die kritiek wordt door Juncker verworpen. ‘Nee hoor, ze gaan echt maar één keer meedoen. Punt.’

Australië wordt overigens geen grote kans toegedicht bij de Europese verkiezingen. De verwachting is dat de Oostenrijkse Europarlementariër Dido Kahm gaat winnen. Hij gaat verkleed als kip.