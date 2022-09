Aurora’s optreden krijgt in Amsterdam het karakter van een krachtige zelfhulpsessie ★★★★☆

De Noorse zangeres Aurora afgelopen juli in Londen. Beeld Redferns

Haar liedjes zijn kleine bakens van hoop voor iedereen die weleens in zwaar weer verkeert. In de Paradiso, waar zangeres Aurora twee avonden optreedt voor een uitverkocht huis, kunnen haar fans zich laten optillen door popliedjes die veel meer zijn dan dat. Aurora zingt over pijn en ‘anders zijn’, over onzekerheid en ontsnappingsroutes uit vastgelopen verbindingen in het hoofd. En live krijgen haar optredens vaak het karakter van een krachtige zelfhulpsessie. Zo ook in Amsterdam.

De Noorse Aurora Agnes (26) is een van de oorspronkelijkste artiesten van de laatste jaren. Ook zij voelde zich vaak anders, niet helemaal op haar plaats in de groep. Als meisje van een jaar of 15 besloot ze haar poëtische bespiegelingen op muziek te zetten, aan de piano. Aurora werd snel ontdekt, eerst via YouTube, daarna door de muziekindustrie.

Aurora was vanaf dat prille begin een inspiratiebron, niet alleen voor haar fans, maar ook voor andere artiesten. Billie Eilish bijvoorbeeld hoorde haar wereldhit Runaway (een half miljard views op YouTube) en besloot dat ze ook muziek wilde gaan maken.

Op Aurora’s laatste album The Gods We Can Touch heeft de zangeres sterke nieuwe songs afgeleverd, die haar hoge, zuivere en spiritueel ingefluisterde stem koppelen aan een indringende elektronische productie en opzwepende beats. Haar nieuwe hit No Cure for Me, een nummer waarin zij haar uniciteit uitbundig viert, krijgt in de Paradiso de opzwepende vrolijkheid mee die erbij past: de zaal danst, niemand wil genezen worden van eigenaardigheden.

Aurora heeft een karige productie meegenomen naar Amsterdam: een paar lullige stukken bordkarton en een gekleurde cirkel achterop het podium. Meer heeft ze niet nodig denkt ze, en dat klopt ook wel. Haar uitstraling, en vooral haar feeërieke dansbewegingen houden de aandacht vast. Net als haar zuivere stem die, zich langs moeilijke toonladders zingt in het aangrijpende Heathens.

De band is ook minimaal, en dat pakt minder goed uit. Aurora neemt een drummer, een tweede stem en een gitarist mee, die de elektronische beats en bassen moeten ondersteunen. Het klinkt soms net wat te bot: vooral de holle drums verstoren de elegantie van nummers als Runaway en Churchyard.

Maar de hoogtepunten poetsen de manco’s weg. De intensiteit waarmee Aurora The River zingt, is bijna beklemmend. ‘Als er iemand gekweld wordt door pijn, laat het los’, leidt ze zichzelf in. Daarna zweeft haar stem langs de octaven, in een nummer dat tegen het einde een haast Lion King-achtige oppepper geeft. ‘You can cry, you can cry, you can cry’, zingt ze. ‘Do you miss the sadness when it’s gone?’