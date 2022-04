Auke Hulst, genomineerd voor de Librisprijs: ‘Ik dacht nog: misschien moet dit boek helemaal niet gedrukt worden’

Auke Hulst: ‘Ik schrijf vanuit een tekort, een wond. Lang heb ik me aan de misvatting vastgehouden dat applaus dat kan genezen. Maar toen ik de Bob den Uyl-prijs won, was ik daar precies een kwartier blij mee.’ Beeld Valentina Vos

Op een Minoes-achtige zolderverdieping woont schrijver Auke Hulst. Vanuit zijn keukenraam doemen de 17de-eeuwse Amsterdamse trap-, hals- en klokgevels op als in een filmdecor. De Koepelkerk en in de verte de Dam, dichterbij de daken van de Haarlemmerstraat en de Brouwersgracht.

Hulst zit in zijn wittebroodsweken, hij trouwde vorige week met Revka Bijl, ook schrijver, ze debuteerde twee jaar geleden bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het kinderboek Minoes las zij hem voor, vertelt Hulst. ‘Ze lijkt op Minoes, ze heeft dezelfde rode haren en katachtige uitstraling. En ik leef als een soort Tibbe, tikkend achter mijn bureau.’

Hulst (1975, Hoogezand-Sappemeer) brak tien jaar geleden door met de autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land (2012). Over een gezin op het Groningse platteland, een jonggestorven vader en een disfunctionele moeder die de vier kinderen grotendeels aan hun lot overlaat. Hierna volgden onder meer En ik herinner me Titus Broederland (2016), Motel Songs (2017), een reisboek over een roadtrip van Philadelphia naar San Francisco, en Zoeklicht op het gazon (2018), een psychologische roman over Richard Nixon waarvoor hij de prijs voor Beste Groninger Boek ontving.

In november verscheen De Mitsukoshi Troostbaby Company. Over een getroebleerde sciencefictionschrijver met de naam Auke van der Hulst, die zich niet kan neerleggen bij de abortus van zijn ex-vriendin en zijn in de kiem gesmoorde vaderschap. Jaren later, in 2032, schaft hij daarom een 7-jarige robotdochter aan, Scottie, aan wie hij zich hecht alsof ze van vlees en bloed is.

De Mitsukoshi Troostbaby Company is genomineerd voor de prestigieuze Libris Literatuurprijs 2022, die op 9 mei wordt uitgereikt. In het juryrapport staat: ‘Ondanks de complexe opzet van deze roman (…) raak je als lezer volledig in de ban van schrijver Auke van der Hulst en zijn hartveroverende robotdochter Scottie. De geweldige dialogen tussen vader en dochter maken dit ogenschijnlijk zo onwaarschijnlijke verhaal geloofwaardiger dan je voor mogelijk had gehouden. Wie De Mitsukoshi Troostbaby Company na zeshonderd pagina’s dichtslaat, hangt uitgeteld in de touwen maar heeft wel een onvergetelijke literaire reis gemaakt.’

Denkt u dat u gaat winnen?

‘Ik reken nergens op, maar het zou fijn zijn, al was het maar vanwege de betaalbaarheid van onze huwelijksreis naar Japan.’

Is deze prijs belangrijk voor u?

‘Voor mijn werk wel. Om een groter publiek te bereiken en een levensvatbare carrière te hebben. Maar voor mijn gevoel van eigenwaarde is het niet meer zo belangrijk als vroeger. Vier jaar geleden was dat anders. Ik kreeg toen voor Motel Songs de Bob den Uyl-prijs toegekend voor het beste reisboek van het jaar. Dat was een leerzame dag. Net als veel schrijvers schrijf ik vanuit een tekort, een wond. Lang heb ik me aan de misvatting vastgehouden dat applaus dat kan genezen. Maar toen ik de Bob den Uyl-prijs won, was ik daar precies een kwartier blij mee.

‘Daarna werd ik heel somber, omdat het toch niet bracht wat ik ergens diep van binnen had gehoopt, qua zieleheil. Uiteindelijk ben ik zelfs bij het diner weggegaan en thuis in mijn eentje een voetbalwedstrijd gaan kijken, het was tijdens het WK in 2018. Dus ik weet dat ook de Librisprijs niets zal repareren. Dat zeg ik nu. Maar waarschijnlijk zit ik totaal in de put als ik niet win. En misschien dus ook als ik hem wél win!’

Hebben recensies ook zo’n invloed op uw gemoedstoestand?

‘De slechte recensies geloof je en de goede niet. Deze keer waren er geen heel slechte recensies.’

Volkskrant-recensent Maarten Steenmeijer noemde De Mitsukoshi Troostbaby Company uw magnum opus. Ziet u dat zelf ook zo?

‘Daar was ik blij mee, maar het is ook een kiss of death. Je wilt toch verder, zonder dat het gevoel bestaat dat het waarschijnlijk bergafwaarts is. Maar volgens mij zei Steenmeijer ‘tot nader order’, dus hij ziet mogelijkheden.’

Maar ziet u het zelf ook zo?

‘Ik heb nog niet genoeg afstand van dit boek om het te kunnen duiden. Het is wel het boek waar het meeste in zit. Maar ik denk dat En ik herinner me Titus Broederland het betere boek is. Meer een onontkoombare eenheid. Eigenlijk moet je me dit pas over vijf jaar vragen. Ik ben nog aan het bijkomen van het schrijven van de De Mitsukoshi Troostbaby Company, het heeft me bijna gesloopt. Niet eerder heb ik zo hard gewerkt.’

U heeft er drie jaar over gedaan?

‘Ja, vooral het laatste half jaar was niet gezond. Ik was gestresst. Ik kreeg mijn hartslag zelfs niet meer naar beneden, hoewel dat ook door een stevige covidbesmetting kan zijn veroorzaakt. Het was ook de eerste keer dat ik mijn deadline heb gemist, a very big deal voor iemand zoals ik. Het voelde als falen.

‘Vlak voor het verscheen heb ik nog gedacht: misschien moet het wel helemaal niet worden gedrukt. Ik had geen enkel idee meer of wat ik had gemaakt complete waanzin was, en of het moreel wel te rechtvaardigen was om over zoiets intiems te schrijven dat ook een ander aangaat. Dus vervolgens werd ik weer gestresst over hoe het zou worden ontvangen.’

Wist u van tevoren dat het een dikke pil van zeshonderd bladzijden zou worden?

‘Nee, ik dacht aan vierhonderd. Maar de lengte wordt eigenlijk pas bepaald op het moment dat je begint: door het tempo en het ritme van je eerste zinnen. Je kunt dan niet opeens halverwege compacter en sneller schrijven. Die olietanker is te water gelaten en vaart.’

Hoe omschrijft u dit boek?

‘Het is compromisloos, vol gas, complex, ambitieus en het had op honderd manieren kunnen mislukken.

‘Los van het feit dat dit gaat over iets dat in mijn leven is gebeurd – mijn misgelopen vaderschap – is het ook fictie. Ik noem het zelf schertsend autobiografische sciencefiction. Al is het label sciencefiction een commerciële doodskus. Maar ik loop daar niet voor weg.’ Lachend: ‘Want ik ben zelfdestructief. Nee, hoor! Dit ís sciencefiction en ik heb zo veel gehad aan sciencefiction, het heeft mijn leven gevormd, dat ik het heel achterbaks van mezelf zou vinden om me daar nu met dédain van af te keren.’

Waarom houdt u zo van sciencefiction?

‘Het begon als een vorm van escapisme in mijn tienerjaren. Ik ben opgegroeid in een onveilige situatie waarin het fijn was om naar een andere wereld te kunnen vluchten. Maar wat ik er nu fijn aan vind, is de testopstelling: je kunt iets onderzoeken op een andere manier dan gewoon via de werkelijkheid.’

De Mitsukoshi Troostbaby Company speelt zich af in 2032, u heeft die wereld tot in de puntjes uitgedacht. Hoe heeft u het aangepakt?

‘Een van de voordelen dat ik veel sciencefiction heb gelezen in mijn leven, is dat mijn brein is afgericht op ‘world-building’, zoals dat heet. Niet alleen: hoe bouw je zo’n wereld? Maar ook: hoe vertel je daarover op een natuurlijke manier?

‘Vaak gaat dat fout bij niet-sciencefictionschrijvers die sciencefiction gaan schrijven: dat ze van alles gaan uitleggen. Heel lelijk.’ Hij rommelt in zijn boekenkast en trekt een oude pocket tevoorschijn. ‘Hier. Double Star uit 1956, van de Amerikaanse schrijver Robert A. Heinlein, een rechtse rakker, maar ook een meester in het terloops introduceren van zijn werelden. Eerste zin: If a man walks in dressed like a hick, acting like he owns the place, he is a spaceman. We vallen met onze neus in een tijd, een plaats, een wereld, maar ook in een toon die de cynische verteller typeert. En dat alles in één zin. Dat terloopse, dat natuurlijke is het geheim – want voor iemand in die wereld is de wereld een vanzelfsprekendheid.’

Waarom wilde u dit boek schrijven?

‘Al mijn werk is onderzoek: zelfonderzoek en onderzoek naar de wereld waarin ik leef. Ik ga schrijven op het moment dat ik ergens nog geen chocola van kan maken, dat ik nog vragen heb. Ik heb best lang last gehad van wat er toen is gebeurd. Dat ik op het punt stond vader te worden en dat het niet doorging. Het was een destructieve relatie.

‘Mijn ex had misschien ook wel gelijk om dat besluit te nemen, om het niet door te laten gaan, maar het voelde voor mezelf als falen. Twaalf jaar geleden ben ik al begonnen aan dit verhaal, maar toen was het veel te vroeg. Je kunt pas gaan schrijven als je er afstand toe hebt, het moet geen therapie zijn. Nu was het juiste moment.’

Zoals u het nu omschrijft, klinkt het alsof u voornamelijk voor uzelf schrijft.

‘Ja, alleen maar.’

U denkt niet aan een lezer?

‘Op een gegeven moment wordt de lezer wel een reëel gegeven. Maar het begint bij mezelf. Dat is altijd zo geweest, ik schrijf al vanaf dat ik 12 was. Op een zeker moment, dat is met alle kunst zo, vergroei je met wat je doet. Schrijven is voor mij ook identiteitsvorming. Ik schrijf dus ik besta.’

Het verdriet van mannen na een abortus is niet vaak beschreven in de literatuur.

‘Nee, sowieso is verdriet van mannen niet vaak beschreven. Al heeft P.F. Thomése mooi geschreven over het verlies van zijn kind. Aanvankelijk maakte ik me zorgen dat het als een anti-abortusboek zou worden opgevat, dat is gelukkig niet gebeurd. Want ik ben net als de hoofdpersoon uitdrukkelijk voor de vrije keus van de vrouw.’

In uw roman zegt de hoofdpersoon: ‘Kinderen zijn een kans op dienstbaarheid. Waardoor ik nog scherper zie hoezeer mijn ouders daarin tekort zijn geschoten.’ Geldt dit ook voor u?

‘Ja, mijn moeder was sinds het overlijden van mijn vader – twee dagen voor mijn 8ste verjaardag – voornamelijk met zichzelf bezig. Ze was vaak weg en liet ons aan ons lot over. Dat heeft veel ruimte gegeven: niemand lette op ons. Maar het heeft sociaal ook sporen nagelaten. Er kwamen bijvoorbeeld veel deurwaarders langs, daar word je als kind angstig van. En als je in zo’n gezin opgroeit, word je, zonder dat je het zelf doorhebt, ook een beetje raar. En daardoor word je weer gemakkelijker gepest.

‘Ik kreeg uiteindelijk last van sociale angst. Toen ik 20 was, had ik bijvoorbeeld dit gesprek met jou niet kunnen voeren. Onmogelijk, die afspraak was nooit gemaakt.’

Veel van uw boeken gaan zijdelings over uw jeugd. Is die vermenging van fictie en non-fictie kenmerkend voor de hedendaagse Nederlandse literatuur?

‘Ik ben slecht op de hoogte van de Nederlandse literatuur. Niet uit snobisme, maar voor NRC schrijf ik over Amerikaanse en Japanse literatuur. Dus daar richt ik me voornamelijk op. Ik volg Nederlandse literatuur zijdelings. Maar ik zie inderdaad dat grenzen tussen genres vervagen. Er is ook veel sciencefiction doorgedrongen tot wat mainstreamliteratuur heet te zijn. Denk aan Rob van Essen, Hanna Bervoets en Aafke Romeijn. Zelfs Adriaan van Dis begint ermee, met zijn Klifi. Het moet niet gekker worden!’

Ben u door het schrijven van dit boek anders gaan denken over ouderschap?

‘Het heeft het belang onderstreept van veiligheid, zekerheid, eerlijkheid. Waar ik veel onderzoek naar heb gedaan, is ouders van geadopteerde kinderen die moeite hebben om te vertellen dat de kinderen geadopteerd zijn. Door het schrijven van dit boek ben ik me bewuster geworden van de schade van de leugen. Een van de dingen waar mijn moeder veel last van heeft, is dat ze liegt zonder dat ze dat zelf doorheeft. Voor een kind met zo’n moeder betekent het dat je op drijfzand leeft.

‘Maar dit is de eerste keer dat ik een boek vanuit het perspectief van de ouder heb geschreven. Dit bedenk ik nu ik zo met jou praat. Hiervoor schreef ik altijd vanuit het perspectief van de kinderen. Misschien is dat dus wel de grootste verschuiving… Ook in zelfbeeld.’

In uw roman schrijft u: ‘Uit de aanslag op mijn toetsenbord valt op te maken dat ik geen toets vaker gebruik dan de backspace-toets. Schrijven is niet schrappen maar je bedenken: alles durven en dan weghalen wat daardoor ten onrechte op de pagina is beland.’ Werkt u zelf ook zo?

‘Ja, precies zo. En ik zit ook net zo vaak in bad als het hoofdpersonage. Het was eerst nog dikker omdat ik maximalistisch schrijf. Zonder rem, óók over seks en geweld. Later heb ik alles wat too much was weer weggehaald.

‘Ik schrijf daarnaast niet-chronologisch. Een stukje aan het einde, een stukje in het midden dan weer een stukje aan het begin. Het is een grote chaos, en vervolgens hoop je dat je het bij elkaar krijgt als je het gaat straktrekken, zoals je veters straktrekt. Maar vaak staat bijna alles al op de goede plek. Ik laat tijdens het schrijven niemand meelezen, ik lever altijd complete boeken in.’

U schrijft: ‘Niets in het universum is statisch, en als literatuur iets laat zien dan is het hoe dingen zich ontvouwen. Dat maakt literatuur waardevoller dan filosofie, die vaak in de val trapt van formuleren hoe iets is.’

‘Van bepaalde wetenschap leer je veel over hoe het universum in elkaar zit, maar als je wilt weten wat het betekent om mens te zijn dan heb je geen betere leerschool, los van het leven zelf, dan literatuur. Want het leven is iets dat gebeurt en het is niet iets dat is. En wij zijn allemaal meer proces dan een hard gegeven.’

Uw hoofdpersonage zegt dat schrijven zijn redding is geweest. Is dat voor u ook zo?

‘Honderd procent, het heeft vorm en richting aan mijn leven gegeven. Zonder die richting had het ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Bonus van de manier waarop we zijn opgegroeid, is dat niemand ooit tegen ons zei dat iets niet kon. Niemand heeft gezegd: je weet toch dat bijna geen enkele schrijver van schrijven kan leven, ga een vak leren. Als dat zo was geweest, had ik het waarschijnlijk niet geprobeerd. Of dat een ramp was geweest voor de Nederlandse literatuur weet ik niet, maar voor mij persoonlijk wel.’

Wie is Auke Hulst? Auke Hulst (1975) is schrijver. Hij groeide op in het buurtschap Denemarken, boven op de gasbel van Slochteren. Kinderen van het Ruige Land, de autobiografische roman waarmee Hulst in 2012 doorbrak, is inmiddels toe aan de 20ste druk. Hulst is ook literatuurcriticus en essayist voor onder meer NRC. Daarnaast is hij muzikant. Zijn laatste roman De Mitsukoshi Troostbaby Company is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, die op maandag 9 mei wordt uitgereikt in het Amsterdamse Felix Meritis; de bekendmaking is live te volgen via Nieuwsuur. De andere genomineerden zijn: Willem die Madoc maakte van Nico Dros, Wormmaan van Mariken Heitman, De atlas van overal van Deniz Kuypers, Onze kinderen van Renée van Marissing en Aleksandra van Lisa Weeda.

