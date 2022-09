Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny is een knappe satire op het gulzige kapitalisme ★★★★☆

Vanaf links: tenor Leonardo Capalbo, sopraan Tineke Van Ingelgem en mezzosopraan Maria Riccarda Wesseling. Beeld Annemie Augustijns

Dacht je lekker veilig in het donker toeschouwer te zijn, word je ontnuchterd door een voltallig koor dat op de uiterste rand van het podium naar je kijkt, wijst en buldert: ‘We kunnen onszelf en jullie en niemand helpen.’ Deze laatste zin is een voldongen feit, en een verwijt: opera is genotszuchtig consumentisme – maar dat is precies ook waar deze opera, in al zijn tegenstrijdigheid, gehakt van maakt.

Vrijdagavond ging de reprise van Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930) van Kurt Weill (1900-1950) in de regie van Ivo van Hove in première bij Opera en Ballet Vlaanderen in Antwerpen, onder muzikale leiding van Alejo Pérez. Dit is de productie die in maart 2020 bij De Nationale Opera tijdens het Opera Forward Festival in Amsterdam te zien zou zijn geweest, maar die vanwege de eerste lockdown werd geannuleerd. Volgend seizoen komt deze Mahagonny alsnog naar Amsterdam.

Wie was Kurt Weill? Kurt Weill (1900-1950) is 28 wanneer zijn Dreigroschenoper in Berlijn inslaat als een bom. Samen met schrijver en librettist Bertolt Brecht zorgt Weill hiermee voor een omslag in het muziektheater: de opera wordt meer dan vierduizend keer opgevoerd. De songs die Weill hierin verwerkt, vinden via platenmaatschappijen hun weg naar zowel het nachtleven als de mensen thuis. Zijn bedoeling is dan ook om opera te ontsluiten voor het grote publiek. Voor hem betekent dat dat de muziek toegankelijk moet zijn. Daarvoor gebruikt hij jazz en de dansritmes van de foxtrot en de tango, waar in het Berlijn van de jaren twintig veelvuldig naar geluisterd en op gedanst wordt. Ook al wordt Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny minder positief ontvangen, toch is ook deze opera een voorbeeld van Weills overtuiging dat de drempel muzikaal gezien verlegd moest worden.

De opera, met een libretto van Bertolt Brecht, is een satire op het gulzige kapitalisme. Drie voortvluchtigen stranden in de woestijn en besluiten ter plekke een stad te stichten, waar ze geld willen verdienen aan prostitutie en drank. Al snel wordt de stad bevolkt door hoeren, houthakkers en andere gelukszoekers. Het wankele, ontuchtige evenwicht blijft niet in balans en er ontstaat totale chaos.

Mezzosopraan Maria Riccarda Wesseling vertolkt de potige en zakelijke Leokadja Begbick, die samen met mede-criminelen Fatty der Prokurist (Amerikaanse tenor James Kryshak) en Dreieinigkeitsmoses (Amerikaanse bas-bariton Zachary Altman) de stad Mahagonny opricht. Het stekelig zingende drietal kleurt goed bij elkaar. Hun opportunisme druipt ervan af, wat de sfeer van het verhaal goed onderstreept.

Wrang vs. vrolijk

Brechts libretto is wrang en rauw, het ademt de tijdgeest van de financiële en morele wanhoop tijdens het interbellum in de Weimarrepubliek. Weills muziek daarentegen is toegankelijk en vrolijk, met banjo’s, jazz en populaire liedjes – ook dát was typisch voor die tijd.

Van Hove gebruikt het vernis van sociale media als een middel om die tegenstelling grotesk uit te lichten. Hij laat een cameraman de zangers volgen. Die beelden worden live geprojecteerd op een gigantisch scherm – alle details in mimiek worden zichtbaar. Wanneer iemand zich van de camera bewust wordt, gaat hij of zij sexy en vrolijk doen. Dat houdt natuurlijk niemand vol. De camera wordt steeds confronterender.

Likkebaardend loopt de cameraman langs een groepje van zes hoertjes dat zich aan het optutten is. Ze worden aangevoerd door Jenny Hill, een rol van de struise Tineke Van Ingelgem, die een berekenende maar onverschillige en door het leven teleurgestelde vrouw neerzet. Haar stem heeft een heerlijk diepe laag en haar verbetenheid is tekenend voor wat er komen gaat: verval.

Alles mag

Nadat Mahagonny ternauwernood door een verwoestende orkaan gemist is, zijn de stichters zo opgelucht dat ze ingaan op het voorstel van houthakker Jim Mahoney: alles mag, zolang je maar betaalt. In het tweede bedrijf zie je dan hoe ongebreideld het eraan toegaat: vreten, vrijen, vechten en drinken.

Thomas Oliemans is de olijk konkelende Billy, een maat van Jim. Billy loopt de andere jongens (onder wie Jack – de goed acterende en scherp zingende Frederick Ballentine) op te stoken om te schransen tot ze erin stikken en te vechten tot de dood erop volgt. De rol is Oliemans op het lijf geschreven; hij acteert goed en is vocaal in vorm.

Van schaamte vervuld zit je vervolgens te kijken naar hoe verschillende mannen om beurten aan hun trekken komen bij een hoer, haar billen omhoog, haar lege blik op ons. Zij is een videoprojectie; met behulp van een green screen en een paar groene billen wordt de illusie gewekt dat de mannen haar echt nemen. Het mechanische van hun holle sekspartijen is verontrustend.

Geldgebrek

Het verval van Mahagonny zet in wanneer Jim zijn drankrekening niet meer kan betalen; geldgebrek is het enige strafbare feit. Hij wordt ter dood veroordeeld, zegt dat hij dorst heeft en wordt opgehangen. Nog een cynische Jezus-verwijzing klinkt wanneer iemand oppert dat ze azijn voor hem kunnen halen. Maar Jim is niet meer te helpen. Niemand is nog te helpen.

Dat zingt het koor dus recht in je gezicht – een doeltreffende manier van Van Hove om het vervreemdingseffect tot zijn recht te laten komen. Je wordt direct aangesproken, de personages maken zich los uit dat wat daar hoog op het podium net echt leek. Tegelijkertijd ga je weg met het idee dat dit alles juist geen illusie was, maar de harde werkelijkheid.