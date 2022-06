Audiowandeling Oksigen vormt een indrukwekkende reis door het koloniale verleden ★★★★☆

Audiowandeling Oksigen van Firma Mes. Beeld Joris-Jan Bos

Theatergroep Firma Mes stuurt haar publiek met de theatrale audiowandeling Oksigen niet zómaar de Haagse Archipelbuurt in, ook wel bekend als de Indische Buurt. We lopen langs grote panden uit het eind van de 19de eeuw en vervolgens richting de Scheveningse Bosjes. Wat begint als een simpele architectuurwandeling, verandert langzaam in een kritische, onontkoombare visie op het koloniale verleden van Nederland in Indonesië.

In kleine groepjes lopen we met koptelefoons op door de stad, met begeleiders die er stevig de pas inhouden. De fijne soundtrack van Kaspar Schellingerhout maakt van de stad een filmisch decor. We horen fragmenten van interviews met Nederlanders met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië: ouderen die zich nog herinneren hoe ze van de boot afkwamen en zich vestigden in de Archipelbuurt, jongeren die inmiddels tot de derde generatie behoren en zich afvragen wat het nu betekent om Indo te zijn.

De citaten lijken enige tijd wat hapsnap en vrijblijvend door elkaar gemonteerd. Maar dan wordt op een verrassende wijze de versnelling ingezet, letterlijk en figuurlijk. Hoe dat precies gaat, is zonde om hier te verklappen. Maar ook op de koptelefoon verandert het verhaal van toon. De muziek wordt dreigender. Ene Patty Broese van Groenou, afkomstig uit een adellijke familie met roots in (en geld uit) Nederlands-Indië, doet haar contrasterende verhaal en gestaag worden we geleid naar ‘een van de duurste huizen van Den Haag’ aan de Parkweg, waar een ontroerende tekst van Reggie Baay de argeloze wandelaar weergaloos confronteert met de nog altijd grotendeels verzwegen geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië. Een indrukwekkende reis.

Oksigen Theater ★★★★☆ Van en door Firma Mes, muziek Kaspar Schellingerhout, August de Bats en Miguel Eilbracht. 8/6, startpunt Beeld en Geluid, Den Haag. T/m 19/6.