Attempt on dying is een sobere monoloog over leren leven door te sterven ★★★★☆

Boris Nikitin in 'Attempt on Dying'. Beeld Donata Ettlin

Een jaar geleden verloor de Zwitserse toneelschrijver en regisseur Boris Nikitin zijn vader aan de zenuw-spierziekte ALS. In Attempt on dying omschrijft hij in eloquente zinnen zijn vaders lijdensweg en dood. Hun meest intieme en ontroerende momenten komen voorbij: zo vertelt Nikitin hoe zijn vader afhankelijk werd van een verzorger, dat hij boos was op zijn zenuwstelsel en zelfdoding overwoog. Ondertussen balanceerde Nikitin tussen zijn verstand en gevoel. Hij was enerzijds blij dat er in Zwitserland euthanasie mogelijk is, tegelijkertijd hoopte hij vurig dat zijn vader zou kiezen voor het leven , en daarmee voor zijn gezin.

In zijn solovoorstelling, waarin hij op een kale speelvloer vijftig minuten lang voorleest, onderzoekt Nikitin hoe we ons verhouden tot de realiteit. Iedereen die een geliefde heeft verloren zal herkennen hoe Nikitin het levenloze lichaam van zijn vader moeilijk kon rijmen met de persoon die hij een paar uur daarvoor nog had gesproken.

Sommigen zullen zich ook herkennen in zijn coming-out twintig jaar eerder, waarin Nikitin zelf ervoer hoe de perceptie van anderen kan veranderen. Wanneer hij dieper ingaat op onze beleving van de werkelijkheid, die Nikitin steevast omschrijft als propaganda, remt hij zichzelf op een gegeven moment af. Hij mag niet te abstract worden van zichzelf. Niet het verdriet uit de weg gaan door op metaniveau te reflecteren, iets wat hij naar eigen zeggen al te graag doet.

Als Nikitin een lange pauze neemt en op zijn stoel gaat verzitten, voert het lichamelijke aspect van zijn verhaal plots alsnog de boventoon. Daarna neemt hij ons mee in de laatste gelukkige momenten van zijn vader. Je leert leven door te sterven, lijkt Nikitin ons op het hart te drukken met zijn sobere en tegelijkertijd fascinerende monoloog.