Atta Nasser en Scarlet Tummers hebben de gave hun woorden kracht bij te zetten, zowel in hun overtuiging als in hun twijfels ★★★☆☆

Atta Nasser en Scarlet Tummers in Jerusalem van Tg Stan. Beeld Wanner Cré

De voorstelling Jerusalem van het Vlaamse gezelschap Tg Stan begint met een recept voor Arabische koffie, waar opvallend veel kardemon in gaat. De in Jeruzalem geboren acteur Atta Nasser beschrijft minutieus hoe dat in zijn werk gaat. Naast hem op het podium, dat vol ligt met beschilderde doeken, verschijnt actrice Scarlet Tummers (afkomstig uit Den Haag). Beide theatermakers kennen elkaar van Théâtre National in Brussel.

De stad Jeruzalem is hier het houvast om elkaar te bevragen over onderwerpen als religie, verbinding, verwondering. Daarover gaat de voorstelling vooral, over persoonlijke observaties en aannamen, en minder over Jeruzalem zelf, de bakermat van drie wereldgodsdiensten.

Waarom staan we op het podium? Dat is de eerste vraag die ze elkaar stellen. Het antwoord luidt: om het publiek in ruim een uur mee te laten denken over zaken als de rol van de vrouw in de islam, het opvoeden van kinderen (zij heeft er drie, hij twee) en hoe de Koran te lezen: rechtlijnig of vrijzinnig? Ook draagt Tummers een gedicht van Sylvia Plath voor.

De dialoog die dan ontstaat is interessant, maar zoiets zou je ook aan de keukentafel thuis kunnen voeren. Van enig theatraal effect is afgezien, behalve dan dat de beide acteurs de gave hebben hun woorden kracht bij te zetten, zowel in hun overtuiging als in hun twijfels. Grappig is hoe zowel Nasser als Tummers teruggaan in de tijd en vertellen over hun eerste ervaringen in het theater. Nasser wilde als brutale jongen vooral gezien worden, Tummers speelde als kind al Sneeuwwitje.

Wat mis je? Wat is je houvast? Met dat soort vragen proberen ze in een wereld van botsende culturen verbinding te maken. En dat lukt, voor even dan.