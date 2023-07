‘Atlantide’ is een beeldschone ode aan Venetië met een verbluffende finale ★★★★☆

‘Atlantide’ van Yuri Ancarani.

De melancholieke schoonheid van Venetië is al vaak bezongen in films, maar nog nooit gebeurde dat zo hallucinant als in Atlantide. Het is alsof de Italiaanse videokunstenaar en cineast Yuri Ancarani de stad steeds dichterbij haalt, beginnend met vergezichten vanaf de lagune waarin hemel en water vervloeien en de klokkentoren van Venetië het enige herkenningspunt is. Gedurende de laatste tien minuten vaart de film van nacht naar dag door de Venetiaanse grachten, de camera eerst ondersteboven en dan kantelend, zodat de stad in haar eigen reflectie wegzinkt en de bruggen met hun spiegelbeelden ringen en bogen gaan vormen. La Serenissima als eindeloze tunnel, glinsterend in het neonlicht van de opgevoerde motorbootjes die haar doorkruisen.

Om die boten en hun somber kijkende bestuurders lijkt het eigenlijk te gaan, in Atlantide (Italiaans voor Atlantis, het mythische eilandenrijk). Richtte Ancarani zich met The Challenge (2016) op valkenierende sjeiks in Qatar, in dit wonderlijke amalgaam van documentaire en fictie staat een andere, wederom exotische wereld centraal. Twintiger Daniele (Daniele Barison) is een van de vele jongeren van het in de lagune gelegen eiland Sant’Erasmo die hun dagen slijten op en rond hun tot speedboot omgebouwde vaartuigen. Opgefokt door trap en techno proberen ze elkaars snelheidsrecords te breken: de mannen aan het stuurwiel, de vrouwen ernaast.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

De bootjes zijn naar de geliefde van de eigenaar vernoemd, maar dan wel met haar naam in makkelijk verwijderbare plakletters. Vaste aanlegplaats is San Francesco del Deserto, het door cipressen omgeven kloostereiland dat tegenover Venetië ligt, waar de monniken in de tuin werken terwijl aan de andere kant van de muur het bootvolkje ligt te zonnebaden. Geleidelijk ontrafelt Ancarani de bezigheden en uitspattingen van deze schijnbaar zielloze, maar ook fascinerende subcultuur.

Dat voortdurend verrassende en vervreemdende totaalperspectief – neem de scène waar jongens speakers naar de oever slepen om een feest te bouwen met uitzicht op de passerende cruiseschepen, of die waarin een eenzame vaarder ’s nachts plastic flessen uit het water vist – gaat samen met een gefragmenteerde karaktertekening van de hoofdpersonages. Danieles woning (als hij die al heeft) zie je nooit, en er valt geen woord over zijn ouders; zijn geploeter op een artisjokkenveldje is de enige glimp die Ancarani biedt van Danieles leven buiten de bootjes. Ook vriendin Maila (Maila Dabalà) blijft ongrijpbaar. In de meest openhartige scène, waar ze tijdens een manicure over haar richtingloze leven vertelt, zie je enkel haar handen en die van de schoonheidsspecialist.

Misschien was de film nog indrukwekkender geweest als hij wat dieper onder de huid van zijn protagonisten had willen kruipen. Maar het voelt ook alsof hij al die tijd naar die verbluffende, persoonloze finale toewerkt: eerst verzinken de mensen, dan hun stad.