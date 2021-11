Atlanta: virtuoos realisme vertelt in steeds andere verhaalvormen ★★★★★

Brian Tyree Henry als de rapper Paper Boi in Atlanta .

Het kan heel goed zijn dat u de bewegingen op de Amerikaanse mediamarkt niet scherp in de gaten houdt. Maar soms veroorzaakt een verre deal een trilling in de atmosfeer die ertoe leidt dat een van de beste series van de afgelopen jaren eindelijk beschikbaar is op een streamingplatform onder handbereik.

In 2019 kocht Disney, op weg naar wereldheerschappij en genoeg content om Netflix dwars te zitten, de film-en televisiestudio 21st Century Fox, waarmee het bedrijf ook de zender FX inlijfde. Eindelijk was de FX-productie Atlanta op Disney Plus te zien (die eerder wat ongemerkt op het Fox-kanaal was uitgezonden), met twee seizoenen, in aanloop naar het derde seizoen dat begin volgend jaar zal landen.

Atlanta is een van de weinige Amerikaanse series met een compleet zwarte schrijversclub, aangevoerd door Donald Glover, tevens producent en hoofdrolspeler. Glover, die we ook kennen als zijn muzikale alter ego Childish Gambino, schreef vanaf zijn 23ste jaar voor de sitcom 30 Rock, maar werd vooral bekend door zijn rol van Troy Barnes in Community (tussen 2009 en 2014).

Vooral de laatste serie blonk uit in de manier waarop de klassieke sitcom binnenstebuiten werd gekeerd door telkens andere registers te gebruiken. Het leidde tot afleveringen die een poppenshow waren, een spaghettiwestern of een jarentachtigvideospel.

In Atlanta speelt Glover de college drop-out Earn, die het op zich neemt om zijn neef, de rapper Paper Boi (de geweldige Brian Tyree Henry), te managen. Atlanta is een comedy die diep geworteld zit in de muziekscene van de stad. En al heeft Glover, de acteur en de scenarist, een geweldig gevoel voor komische timing, de ruggengraat van de serie gaat over het leven van jonge zwarte mensen en de fundamentele ongelijkheid die ze in de stad tegenkomen. Dat muziek een ontsnappingsroute biedt, maakt de duizend manieren waarop ze het zelf steeds bijna weten te verknallen ook vrij tragisch.

Glover, die voor dat eerste seizoen twee Emmy’s en twee Golden Globes won, vermengt in Atlanta virtuoos realisme (à la The Wire) en het gebruik, vooral in seizoen twee, van steeds verschillende verhaalvormen. Zeker vier afleveringen zijn losstaande meesterwerken, waarmee Atlanta het beste tweede seizoen wordt sinds Fleabag. Een aflevering is geheel opgebouwd rond een steeds maar uitgestelde knipbeurt en een ander is een horrorfilm die Get Out naar de kroon steekt – met Glover in whiteface.

Aan het slot van het tweede seizoen gaan Paper Boi en zijn entourage op een Europese tournee, waarvoor in de zomer onder meer opnamen in Amsterdam en Paradiso zijn gemaakt, zoals we ook al in de teaser van het derde seizoen kunnen zien. Laat 2022 maar komen.