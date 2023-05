Asterix en Cleopatra bleek nog net zo fijn als ik me kon herinneren. Dat type van Cleopatra alleen al!

Er is gedoe over de Netflixserie Queen Cleopatra. De Egyptische koningin wordt daarin gespeeld door Adele James, een ‘zwarte’ actrice. Erg donker is ze niet: eerder olijfkleurig (al heb ik die term nooit begrepen, want olijven zijn doorgaans groen, paars of gitzwart), maar het viel toch verkeerd bij mensen die zich druk maken over zulke dingen.

Intussen weet niemand zeker wat voor kleur de echte Cleopatra had. Hoogblond zal ze zeker niet geweest zijn, en donkerbruin is ook onwaarschijnlijk. Olijfkleurig ligt in die contreien eigenlijk het meest voor de hand; wellicht zo’n beetje als Adele James dus.

Ik trok een van mijn favoriete stripalbums uit de kast, Asterix en Cleopatra (1965). Cleopatra is door Albert Uderzo vereeuwigd als een kruising tussen een jonge Audrey Hepburn en Nana Mouskouri, maar dan met een boze blik en een scherpe, spitse neus: de neus die haar zo verleidelijk maakte, de neus ‘die het aanzien van de wereld heeft veranderd’.

Uderzo’s Cleopatra heeft een iets gelere kleur dan Asterix en Obelix, die wat meer aan de roze kant zijn. De Egyptische bouwvakkers die het paleis voor Caesar bouwen zijn dan weer een stuk bruiner. Logisch ook: die werken in de brandende zon. Tot Cleopatra’s paleispersoneel behoren ook Afrikanen. Die zijn karikaturaal afgebeeld, met overdreven dikke lippen: maar ja, ook alle andere figuren in de strip zijn karikaturen. Asterix’ neus, bijvoorbeeld, is zowat groter dan zijn hele hoofd.

De strip bleek nog net zo fijn als ik me kon herinneren. Dat type van Cleopatra alleen al! Hoe ze daar zit op haar troon, met haar voetjes op dat chagrijnige luipaard, omringd door voorproevers, danseresjes en harpistes, hoe ze naar de bouw van het paleis komt kijken op een tientallen meters hoge praalwagen in de vorm van een gouden sfinx: ‘Ik wil u niet derangeren... daarom ben ik incognito gekomen. Gaat u rustig door met uw werk, brave mannen.’

Het verhaal ontrolt zich volgens het vaste Asterix-stramien: Asterix en Obelix komen hun Gallische dorpje uit om elders misstanden te verhelpen. Ze krijgen te maken met slechteriken, tegenslagen en heikele situaties, maar als alles mis dreigt te lopen hebben ze altijd de toverdrank nog, die tot op de draad versleten deus ex machina die toch nooit gaat vervelen.

Net zo min als de running gags; over Obelix tomeloze vraatzucht bijvoorbeeld. Hij eet een hele taart op ( ‘Skrotsj! Skrontjs! Skroentsj!’) en als hij de laatste kruimels uit de schaal grist – ‘er zitten nog een paar amandeltjes in... da’s zonde’ – roept Asterix hem tot de orde, waarna zich, tussen de in elkaar geslagen booswichten, een laaiende ruzie ontspint. Obelix: ‘ZO! DUS IK MAG WEL MENSEN OPLAWAPPERS VERKOPEN, MAAR AMANDELTJES ETEN IS FOUT?’ Asterix: ‘ER IS EEN TIJD VAN OPLAWAPPERS EN EEN TIJD VAN AMANDELTJES! DA’S EEN KWESTIE VAN OPVOEDING!’

Grappig, zoals altijd bij Asterix, zijn ook de details. De praatwolkjes met hiërogliefen, de kindertjes van een schoolklas die in een keurige rij de straat oversteken, hun hoofdjes en profil, hun lichaampjes frontaal, geheel volgens het cliché van Egyptische kunst (denk aan de clip van Walk Like an Egyptian van The Bangles), en de sfinx van Gizeh, die zijn neus kwijtraakt omdat Obelix erop klimt, waarna de uitbater van de souvenirwinkel kalmpjes met een beitel een voor een alle neuzen van zijn souvenir-sfinxjes afhakt.

‘Lezen jullie weleens een stripverhaal?’, vroeg ik aan mijn zoons, op de bank, met een zak abjecte zoutjes tussen hen in. ‘Nee’, antwoordden ze. ‘Onze hersenen zijn verschroeid door de overdaad aan dopamine uit een eindeloze stroom TikTokfilmpjes van zes seconden.’ Ze kauwden weer door, de ogen op hun schermpjes.

Skrotsj! Skrontjs! Skroentsj!