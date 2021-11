Aruán Ortiz haalt de verschillende smaken uit de Andalusische stoofpot naar boven ★★★★☆

Aruán Ortiz

In het lage register van zijn vleugel legt de Cubaans-Amerikaanse pianist en componist Aruán Ortiz een dreigende bodem neer terwijl hij in de hoogte vliegensvlug trillers laat opstijgen. Die onheilspellende ondergrond afgewisseld met staccato explosies van virtuositeit, het klinkt vertrouwd. Maar pas als de ud-speler, met zijn Arabische luit, melodieën uitwisselt met Ortiz, kun je het thuisbrengen. Hier hebben piano en ud het baantje van flamencogitaren overgenomen.

Ortiz, een vaste waarde in de New Yorkse jazzscene en een creatieve krachtpatser volgens The New York Times, deed op uitnodiging van de Flamenco Biënnale onderzoek naar de kruisbestuivingen die het bekendste stukje culturele erfgoed van Andalusïe hebben gevormd. Daarbij gaat het niet alleen om bijdragen uit Noord-Afrika, maar ook om melodielijnen uit Perzië die te horen zijn in de protoflamenco van de 19de eeuw. Of het geklap van flamenco dat, verscheept als culturele verstekeling van Cádiz naar Cuba, wortel schoot in rumba.

Voor zijn Flamenco Criollo wilde Ortiz de verschillende smaken uit de Andalusische stoofpot naar boven halen. Hij verzamelde in de Verkadefabriek in Den Bosch een udspeler, een cellist, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Arabische percussie, en zangers en danseressen.

Eerst de delen, dan de som. Bezwerend gezang en percussie die horen bij de santería-religie uit Cuba openen het concert. Dan een duet voor melancholische zang en driftige hakken als flamencozanger Ismael de la Rosa en danseres María Moreno elkaar uitdagen in een meesterlijk spel van aantrekken en afstoten.

Aan elkaar gesmolten levert het prachtige hybrides op. Arabische zanglijnen op flamenco compás-ritmes. En het hartverscheurende duende van De la Rosa gedijt net zo goed op een Cubaans walsje. Het maakt van Flamenco Criollo een muzikale oecumenische dienst waar genres prachtig samenkomen.