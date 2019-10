Artsen dienen klacht in tegen tv-programma Dokters van morgen na claims over kanker en vasten

Dokters van Morgen. Beeld AvroTros

‘De te-kort-door-de-bocht-strekking van het programma is door veel leken en patiënten niet doorzien’, schrijven ze. De artsen vrezen voor schadelijke gevolgen: de berichtgeving kan patiënten ertoe aanzetten ook te gaan vasten terwijl ze dat medisch gezien vaak helemaal niet aan kunnen.

In het programma vertelde een Duitse arts dat vasten bij 80 procent van de reumapatiënten een klinisch effect heeft. Volgens de redactie van Dokters van morgen baseert de arts zich op eigen ervaringen. Voor zijn stelling bestaat geen wetenschappelijk bewijs, zeggen huisarts Lester du Perron en kinderarts in opleiding Tijs Stehmann, de cijfers zijn ook niet te controleren. ‘De publieke omroep hoort betrouwbare informatie te geven, maar bij de uitspraken in het programma wordt geen enkele kanttekening geplaatst.’

Du Perron en Stehmann zijn de initiatiefnemers van de website Dokter Media, waar medische berichtgeving onder de loep wordt genomen. Na de uitzending kwamen daar veel mails binnen van patiënten met het verzoek om uit te zoeken of de beweringen klopten. Van de claim dat vasten tegen reuma zou helpen, laten de artsen op hun site weinig heel. Ook patiëntenorganisatie ReumaNederland schrijft dat van geen enkel dieet is vastgesteld dat het werkt. Bij kanker zou vasten ook effect kunnen hebben, aldus het programma. De Volkskrant was in de factcheck-rubriek al kritisch over die suggestie.

Een woordvoerder van AvroTros zegt dat Dokters van morgen geen medische adviezen geeft en probeert transparant te zijn over de onderzoeken die worden besproken. ‘De reacties op de uitzending over vasten hebben de redactie doen besluiten nog een stap verder te zetten in die transparantie en de besproken onderzoeken integraal op haar website te zetten.’