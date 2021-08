Artiesten krijgen toch betaald voor hun optreden tijdens de Grand Prix

Davina Michelle, die tijdens de Grand Prix het volkslied gaat zingen, zette de organisatie van de Formule 1 onder druk: als andere artiesten niet betaald zouden worden, zou zij niet optreden. Beeld Brunopress

Dat laat de organisatie van de Grand Prix maandag weten. Officieel is het ‘entertainmentprogramma aangepast’ en worden er dj's ingehuurd om tussen de races door op te treden. Zij worden daarvoor betaald. In hoeverre het programma eerst inhoudelijk anders was wil een woordvoerder niet zeggen. De gemeente Zandvoort laat in een reactie aan ANP weten dat de optredens tussen de races door de Grand Prix niet in een ‘verkapt festival’ veranderen. De optredens zijn volgens de gemeente juist ‘bedoeld om mensen op hun plek te houden’.

Het balletje begon vorige week woensdag te rollen toen Joshua Nolet, voorman van de band Chef’Special, op Instagram zijn gal spuwde over een uitnodiging die hij naar eigen zeggen van prins Bernard jr. had ontvangen om op te treden bij de Formule 1-race. De prins, eigenaar van het circuit, haalde de Grand Prix naar Zandvoort en zit in de organisatie van het evenement.

Chef’Special zou het optreden echter kosteloos moeten geven, net als andere artiesten die door de organisatie werden gevraagd. Na een jaar waarin artiesten nauwelijks konden optreden en dus nauwelijks inkomsten met optreden konden genereren, schoot de uitnodiging bij Nolet in het verkeerde keelgat. Veel artiesten en anderen in de cultuurbranche deelden zijn verontwaardiging. Daarbij speelt ook mee dat festivals en grote concerten momenteel nog verboden zijn, maar een grootschalig evenement als de Grand Prix in Zandvoort wél door mag gaan. De Formule 1-race met 70 duizend bezoekers is namelijk officieel een ‘geplaceerd evenement’ en die zijn wel toegestaan.

Vrijdag dreigde zangeres Davina Michelle het volkslied niet te zingen als andere artiesten niet betaald zouden worden. Dat heeft gewerkt: de organisatie laat in een persstatement weten dat de dj’s betaald worden en Davina Michelle het volkslied gaat zingen. Waarom er nu wel geld beschikbaar is om artiesten te betalen voor hun werk, wil een woordvoerder niet zeggen. Hij weigert op vragen van de Volkskrant in te gaan.

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort zal in het weekend van 4 en 5 september plaatsvinden. Het is nog niet helemaal zeker dat de Formule 1-race door kan gaan. Afgelopen donderdag diende in de rechtbank in Haarlem een kort geding tegen de Grand Prix. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment meent dat de stikstofberekeningen op basis waarvan de provincie Noord-Holland de natuurvergunning heeft verleend, niet deugen. Dinsdag doet de rechter uitspraak.