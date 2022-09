Arthur Japin maakt van een boeiende vrouw een flets figuurtje ★★☆☆☆

Arthur Japin Beeld ANP

Als Arthur Japin zijn nieuwe roman, Wat stilte wil, begint met de beschrijving van een vijver (‘spiegelend tegen het blauwzwartende zwerk’) dan wéét je dat hoofdpersoon Anna Witsen daarin zal verdrinken, want zij is ‘overgevoelig en fijn bewerktuigd’, haar ziel ‘ongedurig, zoekend en voor het reguliere ongeschikt’.

Anna Witsen (1855-1889) heeft echt bestaan en het is begrijpelijk dat Japin haar heeft uitverkoren voor de hoofdrol, tragisch en intrigerend als haar leven was. Ze is vooral bekend als onderwerp van een aantal kunstwerken van de Tachtigers, die zij kende via haar broer, de kunstenaar Willem Witsen. Frederik van Eeden, Herman Gorter, Alphons Diepenbrock en Jan Toorop – via deze mannen krijgt Anna gestalte als een getroebleerde vrouw.

Maar wie was zij nou echt? Die vraag lijkt Japin te willen beantwoorden met zijn roman, al laat hij zich nogal afleiden door dat befaamde clubje kunstenaars. De Tachtigers richtten het literaire tijdschrift De Nieuwe Gids op en luidden daarmee een tijd in waarin de beknellende bourgeoisnormen moesten plaatsmaken voor de ‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ – net iets voor Japin, die hoogdravende gevoelens in zijn werk nooit geschuwd heeft. En stel je voor, die jongens zaten gewoon met elkaar in de kroeg, een beetje elkaars werk voor te lezen. Bij Japin gaat dat zo: ‘Soms sloten zij de ogen om de betekenis van elkaars woorden in te drinken, en zij kenden elkaars werk schijnbaar zo goed dat een enkele keer de monden samen bewogen, dezelfde woorden vormend, de een sprekend, de ander stil. En zij keken elkaar aan. En weer.’

Op afstand

Het is maar de vraag of Japin zich voor Anna had geïnteresseerd als zij niet als een satelliet rondom het Tachtigers-universum had gedraaid. Terwijl zij ook haar eigen talent had: Anna kon goed zingen en doet dat, in de beschrijving van Japin, ‘oprecht ernstig en zuiver’. ‘Haar stem maakte haar heel. Die drong in ieder kootje van haar wezen door. Wanneer zij zong kon zij met het lied volledig samenvallen.’ Hm. De toevoeging dat er tijdens het zingen in Anna ‘een vlam’, ‘een stille diepte’ en ‘een iets’ ontstaat, maakt het er niet duidelijker op. Het blijft vaag, die ‘innige’, ‘grenzeloze’ en ‘onbeteugelde’ passie van haar, alsof Japin met al die woorden alleen maar méér afstand creëert. Geen enkel moment kom je werkelijk in de buurt van Anna en dat komt doordat ze zo ontzettend besproken wordt. Door Japin in de eerste plaats, maar ook door haar vader, haar broer en zijn vrienden. Ze menen allemaal te weten wat het beste voor haar is (Korthouden! Bevrijden!).

Dit is natuurlijk dé tragiek van Anna, en van zo veel vrouwen uit die tijd: hunzelf wordt niets gevraagd, het zijn de mannen die bepalen. En kijk je door hun ogen dan zie je een hulpeloos poppetje. Je zou er gek van worden, en veel vrouwen werden dat dan ook – getuige romans als Eline Vere, Madame Bovary en Anna Karenina, maar ook Van de koele meren des doods.

Wat Couperus, Flaubert, Tolstoj en Van Eeden echter begrepen is dat je als schrijver niet beperkt bent tot de blik van een (mannelijke) buitenstaander. Je hebt als schepper de kans (de plicht?) om te laten zien dat je personage méér is dan wat ze lijkt. Je kunt in haar hoofd kruipen en laten zien dat zij een boeiende geesteswereld heeft. Dat zij scherp is, gevat, met haar eigen observaties en plannen. Japin laat deze kans schieten. Anna wordt overheerst door emoties die vanuit het niets opkomen en even snel weer verdwijnen. Over tandenknarsend onrecht (ze mag niet naar het conservatorium) denkt zij nooit lang na. Als haar gevraagd wordt waarom ze niet boos is op haar vader, die haar in een gesticht heeft opgesloten, reageert ze makjes: ‘Ik denk er liever zo niet over, wij moeten met ons allen nog zo’n eind. Dit is gebeurd. Ik heb het meegemaakt, het is doorstaan.’

Vonkjes van verzet

De kleine vonkjes van verzet die er wel zijn, worden altijd aangevuurd door iets buiten haarzelf om. Getuige zijn van het Palingoproer in de Jordaan maakt iets in haar los (‘Dit was een seizoen van opstand, zo voelde zij met heel haar hart’), maar al meteen daarna: ‘Van emoties moe soesde zij weg.’ Over de man op wie ze verliefd is: ‘Hij was de enige bij wie zij zichzelf volop ervoer als vrouw.’ Jeetje, onmisbaar, zo’n man! En ja hoor, pas als ze met hem naar bed gaat klinkt er een stem ‘in haar vanbinnen’ die zingt: ‘dit is het, hierna zal ik vrij zijn, hier is mijn verzet!’

‘Haar mond had kussen mogen smaken’, ‘Zij bloosde, sloeg de ogen neer’, ‘Zeg me dat ik dit uit liefde doe’ – wie Japin leest moet niet over kitsch zeuren, het hoort er gewoon bij, net als zijn scheurkalenderachtige spreuken: ‘Gevoelens kennen geen maat. Het hart laat zich niet meten.’ De kokette woordcombinatietjes – stug-stille, slap-sliste, hoog-boos, schoen-schaatsen – kunnen met een beetje goede wil creatief worden genoemd, over de clichés (‘Allebei voelden zij pas nu hun knieën knikken. Hun handen trilden en hun hart zat in hun keel’) doen we niet moeilijk. En zijn ietwat potsierlijke imitatie van een 19de-eeuwse roman, compleet met in onbruik geraakte woordjes als worging, knarpen, ijsde, welaan en kouten – alla.

Maar dat Japin van een boeiende vrouw als Anna Witsen zó’n flets figuurtje maakt dat het je onbewogen laat als zij dan – eindelijk! – die donkere vijver inloopt, dát is onvergefelijk.

Arthur Japin: Wat stilte wil. De Arbeiderspers; 336 pagina’s; € 24,99.