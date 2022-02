Art Pepper schreef Patricia voor de dochter van wie hij vervreemdde

Patricia, Art Pepper (1956 & 1978)

Aan het levensgeluk van Patricia Pepper heeft haar vader geen enkele bijdrage geleverd, maar jazzmuzikant Art Pepper componeerde wel een schitterende ballad voor haar, Patricia.

Jazzsaxofonist Art Pepper, Los Angeles ca 1957. Beeld Redferns

Twee keer zette altsaxofonist Pepper (1925-1982) het – tekstloze – nummer op de plaat. Eerst in 1956, toen hij het net had gecomponeerd en vond dat hij zichzelf had overtroffen. De tweede keer was in 1978 op zijn comebackplaat, Art Pepper Today, met een meer dan tien minuten durende versie waarin het lijkt alsof hij al improviserend zijn hartstochtelijk gemis verbeeldt.

Aan deze opname zit een eigenaardige voorgeschiedenis vast. In de studio speelde pianist Stanley Cowell zijn vingers los met een prachtige tune, en iedereen was er stil van – ook Pepper zelf.

‘Echt mooi zeg’, zei Art, ‘Van wie is het?

‘Het is van jou’, antwoordde Cowell. ‘Je hebt het geschreven voor je dochter Patricia.’ Vervolgens nam Pepper het op.

Art Pepper en zijn vrouw Laurie, Londen, 1979. Beeld Getty Images

Zoals hij na 32 jaar niet meer wist van die ballad, zo wist hij waarschijnlijk ook niet meer hoe Patricia eruit zag. Een van de beste jazzblazers uit de geschiedenis had door hardnekkig drugsgebruik een puinhoop van zijn bestaan gemaakt, en was nooit toegekomen aan een gezellig, ordentelijk gezinsleven.

Voor Art Pepper was de dope liefde op het eerste gezicht geweest. Hij rolde van gevangenis naar afkickcentrum, werd even clean, maakte een comeback en raakte aan de coke en de drank totdat zijn hart er genoeg van had, op 56-jarige leeftijd. In de tussentijd had hij iedereen versteld laten staan van zijn muzikale skills. Hij was net als Chet Baker één van de kopstukken van de West Coast-jazzscene in de jaren vijftig, in Los Angeles en omgeving.

Die turbulente handel en wandel stond beschreven in Straight Life, de autobiografie uit 1980, waarvoor hij samen met zijn laatste vrouw Laurie tekende. Een beter boek over het naoorlogse ruige jazzleven bestaat er niet.

Biografie Art Pepper

Patricia komt elf keer voor in het 500 pagina’s dikke boek. Hij is er niet bij als ze wordt geboren op 5 januari 1945 en de laatste keer dat ze in het boek aan bod komt, stelt hij vast dat ze voor hem ‘een vreemde’ is geworden, omdat ze geen contact hebben. ‘Ik heb een barrière tussen ons opgericht die ik niet over durf te steken’, was wat hij er over had te melden.

Patricia werd grotendeels opgevoed door de ouders van Pepper en nadien door zijn ex, Patti. Pepper schreef in de autobiografie dat het absolute dieptepunt in zijn leven was dat Patricia hem op een keer bij verrassing bezocht in de gevangenis en zij niets anders deed dan huilen bij de aanblik van haar pa.

De autobiografie van Laurepepper: Why I stuck with a junkie jazzman

Na Peppers dood is Laurie zich over zijn muzikale erfenis gaan ontfermen. Zij ziet het als haar taak om haar ‘junkie jazzman’ permanent onder de aandacht te houden en brengt in eigen beheer afgestofte opnames uit. Hoe het met Patricia is afgelopen, kan ook zij niet vertellen.

