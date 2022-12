Arnon Grunberg ziet Rimini, de nieuwste film van Ulrich Seidl, als een portret van de man op zijn retour

Beeld Fien Jorissen

‘Maar die sfeer van een badplaats buiten het seizoen, daar heb ik altijd van gehouden. De regen, de mist, de gesloten bars en restaurants’, zei de Oostenrijkse filmregisseur Ulrich Seidl (70) in een interview van Bor Beekman in de Volkskrant.

Seidl had het over zijn speelfilm Rimini, waarin de badplaats zelf zoveel meer is dan een decor. Alleen al het feit dat de film die titel heeft mag een aanwijzing zijn. Oostenrijkse toeristen op leeftijd, veelal vrouwen, reizen in deze film in bussen naar Rimini om naar de daar woonachtige Oostenrijkse schlagerzanger Richie Bravo (Michael Thomas) te luisteren. Bravo is niet veel jonger dan de Oostenrijkse toeristen die speciaal voor hem in de winter naar Italië afreizen, maar hij heeft de gave van de eeuwige charme. Wat in zijn geval hoogstnodig is, want zijn financiële situatie – die mede het gevolg is van zijn levensstijl en het feit dat hij een artiest is wiens hoogtijdagen achter hem liggen – dwingt hem tot professioneel charmeren. Een vriendelijke manier om te zeggen dat Bravo niet alleen meer zijn stem verhuurt, maar ook zijn lichaam is gaan verhuren.

Betaalbaar paradijs

De badplaats Rimini mag voor velen symbool staan voor een wat ordinair vakantieparadijs, maar Seidl neemt het stadje serieus als het betaalbare paradijs dat vanuit Oostenrijk ook nog eens prima met de bus bereikbaar is. Betaalbaar en goed bereikbaar, meer hoeft het paradijs niet te zijn. Klasse speelt bij Seidl altijd een rol, wie dat mist zou kunnen denken dat Seidl als een antropoloog mensen bestudeert met wie hij eigenlijk weinig gemeen heeft of aan wier lot hij zich heeft onttrokken.

Seidl zelf zou echter best weleens op Richie Bravo kunnen lijken, al ontbreekt het zoetsappige sentimentalisme van de schlager in zijn films. Ook in Rimini, hoeveel schlagers er ook in te beluisteren zijn (ze zijn speciaal voor deze film geschreven), zoetsappig wordt het nergens. Seidls carrière begon met verval, of op zijn minst vijandigheid, zal hij zelf als eerste toegeven. Aanvankelijk werd hij onder meer een ‘mensenverachter’ genoemd; vrijwel al zijn films geven namelijk blijk van een haat-liefdeverhouding met de lagere middenklasse in Oostenrijk, en dat werd niet altijd door iedereen gewaardeerd en begrepen. Later is hij ook een humanist genoemd, niet omdat zijn films wezenlijk zijn veranderd, maar omdat men het kennelijk niet over het hart kan verkrijgen een begaafde filmregisseur een mensenverachter te blijven noemen.

In het betaalbare paradijs moet de liefde uiteraard ook betaalbaar zijn. Zoals Bravo tegen zijn publiek zegt: ‘Je moet altijd bij de liefde blijven.’ Amore, noemt hij dat, want in het Italiaans klinkt alles beter.

In Seidls film Paradies: Liebe uit 2012 was het paradijs nog gesitueerd in Kenia, waar Oostenrijkse vrouwen heen reisden om de liefde te vinden in de armen van jonge Keniase mannen. Als voorbereiding op Paradies: Liebe had Seidl tamelijk intensief onderzoek gedaan naar de seksindustrie in Kenia, en in een interview met mij in De Balie in 2016 zei hij dat deze ruil – financiële ondersteuning in ruil voor seks en iets wat misschien ook liefde genoemd mag worden, op zijn minst de illusie ervan – het beste werkte als de sugar mommies langere tijd één partner in Kenia onderhielden. Hij voegde eraan toe dat de Oostenrijkse vrouwen op leeftijd voor de Keniase mannen helemaal niet zo onaantrekkelijk waren.

Je zou kunnen denken dat Seidl bedoelt dat als we onze ethische normen kunnen oprekken – en de meesten van ons doen dat dagelijks – we ook onze esthetische normen wat kunnen oprekken en we dat helemaal niet ‘opportunisme’ hoeven te noemen. Zeker niet als er, zoals in het geval van de Keniase mannen en eigenlijk ook in het geval van Richie Bravo, sprake is van noodzakelijkheid. Maar misschien bedoelde hij dat er echt andere schoonheidsidealen mogelijk zijn én dat die bestaan.

Lichamelijk verval

De man als prostituee is bij Seidl niet een simpele omkering van het aloude cliché, de vrouw als sekswerker, maar een consequentie van zijn interesse voor het lichamelijk verval. Dat is in onze cultuur, en vermoedelijk niet alleen daar, een probleem dat voornamelijk vrouwen in de schoenen wordt geschoven. De ouder wordende man wordt veel verval vergeven, maar de ouder wordende vrouw wordt nogal eens gehaat, zowel door mannen als vrouwen, omdat ze niet is gebleven wat ze voor altijd had moeten zijn: jong en vruchtbaar.

Aangezien bepaalde verlangens blijven voortwoekeren zoeken Seidls vrouwen hun toevlucht bij zwarte jongens in Kenia, schlagerzangers op hun retour in Rimini, en soms ook gewoon bij God (Paradies: Glaube, 2012).

De seksscènes tussen Bravo en zijn ‘fans’ behoren tot de beste scènes van Rimini. Je kunt die niet bekijken zonder aan het werk van de schilder Lucian Freud (1922-2011) te denken, die het lichaam toonde zonder verval te ontkennen. Freud is weleens vrouwenhaat verweten, maar recentelijk nam de dichter Craig Raine het in Times Literary Supplement voor hem op, onder meer door Freud zelf te citeren: ‘Ik ben zo dol op navels.’ Lucian Freud concentreert zich op bepaalde lichaamsdelen, met liefde en precisie; die twee manieren zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Of die lichaamsdelen in een toestand verkeren die voldoet aan onze voortdurende behoefte reclame te maken voor onszelf en ons lichaam (twee entiteiten die niet meer van elkaar te scheiden zijn) laat hem koud.

De bejaarde Anna probeert in Seidls film in een hotelkamer in Rimini de liefde te bedrijven met de schlagerzanger terwijl haar hoogbejaarde moeder in de belendende kamer ligt te hoesten en te hijgen. Als Richie Bravo even naar de wc is – hij heeft naast financiële ook erectieproblemen – smeert Anna snel wat glijmiddel op haar geslachtsdeel. En als Richie terugkomt, zegt ze dat haar kutje misschien wat vreemd ruikt, waarop Richie antwoordt dat hij niet houdt van geparfumeerde kutjes. Hij zegt wat de klant wil horen, maar zelfs dan is hij, om dat vreselijke woord te gebruiken, authentiek. Seidl is geen ironische regisseur en zijn personages zijn dat al helemaal niet, zelfs als ze liegen vallen ze met zichzelf samen. Ze zijn wat ze spelen.

Misschien is dat de reden dat Seidl graag met amateurs werkt en hij, hoewel er een draaiboek is, zijn acteurs altijd weer laat improviseren. Juist in scènes die weinig waarachtigheid lijken te kunnen bevatten, zoals die tussen de gigolo en zijn klant, zoekt Seidl naar die waarachtigheid en vindt die in lichaamsdelen. Ik denk dat hij kijkt als een schilder, hij herkent het sublieme in de lichamelijke onvolmaaktheid, in de buik van Bravo, in de schouders van Anna, in haar hand waarmee ze het glijmiddel vastpakt.

Het paradijs (waar we heen kunnen maar waar we altijd ook weer uit verdreven worden; we zijn er toerist) is als gezegd zelf ook een personage. Het is de achterkant van dat paradijs, wat in onze cultuur wil zeggen: de achterkant van de roem, die hij ook nu weer zichtbaar maakt. Die achterkant wordt uiteraard ook voor vele anderen getoond, een badplaats in de winter is zelfs bijna een iconisch beeld geworden, om niet te zeggen een gemeenplaats.

Maar dat zichtbaar maken kan ook zonder badplaatsen en winter, zoals bijvoorbeeld in de biopic Elvis (2022) van Baz Luhrmann, waar die achterkant de gedaante aanneemt van de dubieuze en overigens in Nederland geboren agent van Elvis, Colonel Tom Parker, een geweldige rol van Tom Hanks. De kolonel is een ironicus, hij weet wat hij doet, daarom is hij ook zo gevaarlijk. In zijn vermogen haarfijn de zwakke plek en de behoeftes van anderen te herkennen, in zijn vaste overtuiging dat alles entertainment is, lijkt de kolonel op Richie Bravo. In Elvis gaat het om miljoenen, in Rimini gaat het om dertigduizend euro – dat bedrag wordt althans even genoemd, de schlagerzanger moet het aan zijn verwaarloosde dochter betalen. Dat is het verschil tussen Rimini en Las Vegas, tussen de lagere middenklasse in Oostenrijk en de mythische droommachine die Amerika telkens weer blijkt te zijn. Al is het maar in de verbeelding.

Geen thuis meer

Hoewel Seidl niet erg van de Italiaanse filmregisseur Federico Fellini (1920-1993) houdt, waait de geest van Fellini onvermijdelijk over Rimini, het stadje en de film. Omdat Fellini er is geboren, en ook omdat Rimini in zijn film I vitelloni (‘de kalfjes’) uit 1953 net zo’n grote rol speelt als in Seidls film. Een groep van vijf mannen – niet eens meer zo heel jong, ze zijn al rond de dertig – probeert in Rimini krampachtig de jeugd vast te houden. Hoeveel sympathie Fellini ook voor zijn kalfjes heeft, uiteindelijk is de film een scherp en pijnlijk portret van de Italiaanse man die de dood bestrijdt door elke volwassenheid voortijdig af te zweren en maar blijft wachten tot mama roept: binnenkomen, klaar met spelen. Fellini is ironischer dan Seidl, maar ook moralistischer.

Eén van de kalfjes van Fellini lukt het Rimini te verlaten (zowel bij Fellini als bij Seidl speelt het station van Rimini een mooie bijrol), en dat levert een melancholische scène op die ook duidelijk maakt dat bij Fellini Rimini nog thuis is. Bij Seidl is geen sprake meer van thuis.

Net als Fellini’s I vitelloni is ook Seidls film een portret van de man. De man als artiest op zijn retour, verhuurder van het eigen lichaam, de man als net niet gewezen entertainer.

Op een avond vertelt Richie Bravo aan twee dames dat hij zijn eerste orgasme beleefde met zijn moeder – we moeten hier niet meteen aan al te opzichtige incest denken, het is een eigenaardige confessie die pas later betekenis krijgt.

De vader van de schlagerzanger, Ekkehart, woonachtig in een verpleegtehuis in Oostenrijk (het thuis dat geen thuis meer is) speelt een belangrijke bijrol, en met hem eindigt Rimini. Ekkehart, in zijn kamer met drie reeënhoofden aan de muur, luisterend naar een schlager van lang geleden. Aan de muur boven het bed hangt een briefje: ‘Ekkehart, je bent in Haus Waldesruh in Oostenrijk.’

En daar is de hartekreet van de bejaarde en dementerende Ekkehart: ‘Mama, waar ben je?’

Ekkehart wordt ontroerend gespeeld door Hans-Michael Rehberg, die kort na het beëindigen van de opnames overleed, en die mij op sommige momenten deed denken aan de dit jaar overleden Nederlandse acteur Cas Enklaar.

Het mag duidelijk zijn waarom Seidls film zo eindigt. De moeder is de eerste én de laatste klant van de man.