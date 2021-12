Arnon Grunberg gaat een glanzende toekomst tegemoet

Arnon Grunberg voorspelde al dat hij de P.C. Hooftprijs toegekend zou krijgen. Hij deed hetzelfde met de Nobelprijs.

Aan Arnon Grunberg werd deze week de P.C. Hooftprijs 2022 voor verhalend proza toegekend (nooit ‘won’ zeggen, ‘winnen’ doen sporters en autocoureurs, waarna ze met zo’n suggestief spuitende fles champagne in de rondte gaan zwaaien) en iedereen was blij. Nederland kent zoveel literaire prijzen dat je een beroerde schrijver moet zijn om er nooit een te krijgen maar de P.C. Hooftprijs is de belangrijkste, al was het maar omdat er 60 duizend euro bij hoort. Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant veegden voor Grunberg royaal hun gehele pagina 3 vrij, het Algemeen Dagblad zette het nieuws onderaan pagina 5, De Telegraaf op de een na laatste pagina: allemaal keurig volgens verwachting.

Arnon Grunberg kreeg de P.C. Hooftprijs toegekend. Beeld ANP

Niemand mekkerde over de leeftijd van de uitverkorene zoals drie jaar geleden, toen de P.C. Hooftprijs naar de bijna 100-jarige Marga Minco ging. Er waren geen pijnlijke toestanden zoals eveneens bij Minco, toen naar buiten kwam dat de ouders van de verse laureaat tijdens de Tweede Wereldoorlog lafhartig waren bestolen door de grootouders van de voorzitter van de stichting P.C. Hooftprijs. En er was al helemaal geen schandaal zoals in 1985, toen minister van Cultuur Elco Brinkman weigerde de prijs aan winnaar Hugo Brandt Corstius uit te reiken, die hij een vervelende schreeuwlelijk vond. De keuze voor Grunberg was zó onomstreden dat zelfs Coen Peppelenbos, baas van het onvolprezen literaire weblog Tzum, boven zijn nieuwsbericht geen sappiger kop kon verzinnen dan ‘Arnon Grunberg krijgt P.C. Hooftprijs’. Maar dat kwam misschien ook omdat Peppelenbos zelf in de jury heeft gezeten. Met iets van weemoed dacht ik terug aan 2007, toen Grunberg in de aanloop naar de uitreiking van de AKO Literatuurprijs bijna op de vuist ging met winnaar A.F.Th. van der Heijden.

Arnon Grunberg zal de prijs in mei 2022 in ontvangst nemen in het Literatuurmuseum en ongetwijfeld verloopt ook dat vlekkeloos, anders dan bij de Prijs der Nederlandse Letteren, die afgelopen zomer zou worden uitgereikt aan Astrid Roemer. Nadat ze op Facebook had laten weten dat ze de Surinaamse moordenaar Desi Bouterse best een toffe peer vond, werd de officiële huldiging in het Koninklijke Paleis te Brussel schielijk afgeblazen.

Het Literatuurmuseum memoreerde in een persbericht hoe Grunberg zichzelf begin jaren negentig in een brief aan zijn vriendin Rosie al de ‘toekomstige P.C. Hooftprijswinnaar’ noemde. De brief is opgenomen in de Privédomein-bundel Aan nederlagen geen gebrek. Maar in diezelfde bundel staat nóg een brief, een dag eerder geschreven aan diezelfde Rosie, waarin hij zich omschrijft als ‘de jongen die over vijfenveertig jaar de Nobelprijs zal winnen’. Dat is nu over zestien jaar. De zegetocht van Arnon Grunberg is nog maar net begonnen.