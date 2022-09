Arno Adams werkt in Joke toe naar een climax: de moord op een jonge streekgenote

Joke van Arno Adams (2017)

Joke, dit hoes, is zo stil zónder dich

Zo stil zónder dich

Joke, Arno Adams (2017)



Op dinsdag 10 mei 1960, het was al in de avond, wandelde de 16-jarige Joke van Groenendaal vanaf hotel-restaurant De Bovenste Molen aan de rand van Venlo naar kasteel de Holtmühle in Tegelen. Het was haar laatste wandeling, ze kwam niet meer terug.

Ze was in gezelschap van een 24-jarige man die zich voordeed als fotograaf. Karel Muys was ‘ne vraemde man, gèn jungske mieër’ en ook nog eens ‘duuster in de kop’, zoals Arno Adams het in het indringende Joke onder woorden brengt. Muys, een tbs’er, was vijf dagen eerder ontsnapt uit de Willibrordusinrichting in Heiloo en op zijn vlucht teruggekeerd naar Venlo, de stad van zijn jeugd.

In de murderballad vertelt Adams het dramatische verhaal van zijn onfortuinlijke streekgenoot nauwkeurig na, zoals altijd in zijn eigen dialect en toewerkend naar een climax: de moord op het goedlachse, engelachtige oudste kind in een gezin van zeven.

Joke van Groenendaal.

Haar verdwijning en haar dood trokken destijds landelijk aandacht. Een uitvergrote pasfoto in een etalage aan de Parade in Venlo was Joke fataal geworden. Muys informeerde in een ijssalon wie het meisje op de foto was, trof daar een kennis van Joke, kwam met haar in contact en wist haar zover te krijgen om zich de volgende dag te laten fotograferen.

De overlijdensadvertentie van Joke van Groenendaal.

Al snel werd hij herkend als de dader. Tegen de serveerster van de ijssalon had hij verteld dat hij een rolletje naar een fotozaak had gebracht. ‘Eigenaar Sjaak Linders werd door de politie uit bed gebeld en verzocht het rolletje te ontwikkelen’, schreef Sef Derkx in 2010 in een omvangrijke reconstructie in Dagblad de Limburger/ Limburgs Dagblad. ‘Een van de opnamen was bijzonder: Muys had zichzelf in een spiegel op zijn hotelkamer gefotografeerd.’

Derkx sprak onder meer met Jokes moeder Anny en een broer, Jan, die zijn zus als beeldschoon omschreef. ‘Een combinatie van Brigitte Bardot en Catherine Deneuve. Het was net alsof ze uit een Amerikaanse film in ons gezin was gestapt.’

Het verdriet van de getroffen familie was onverwerkt. Arno Adams was zich ervan bewust en ging niet aan het werk voordat de familie toestemming had gegeven. De tragische geschiedenis wordt met waardigheid en respect verteld. Joke is een overtuigende proeve van bekwaamheid van een ongrijpbare en eigenzinnige Limburgse muzikant, een solist die zich de geneugten van seks, drugs en rock ’n roll altijd goed liet smaken en buiten zijn eigen provincie nooit een vuist kon maken – dat dialect, waarschijnlijk. De documentaire die Hans Heijnen in 2014 over hem maakte, Belfeld Blues, kon daar niks aan veranderen.

Arno Adams, 'de treurwilg van Belfeld'. Beeld Marcel van den Bergh

Vergeten is ‘de treurwilg van Belfeld’ niet. Het verschijnen van een dubbelelpee, Ut is wie ut is, was eerder dit jaar voor de VPRO Gids aanleiding om hem te portretteren.

Adams spookt tegenwoordig niet zo veel meer uit, zegt hij in het stuk van Machiel Coehorst. De tijd brengt hij door met wat wandelen langs de Maas, gokken in Duitse Spielhallen en sport kijken op tv.

