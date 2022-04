Arme, kleine Jan Wolkers. Wat moet hij bang zijn gemaakt door het boekje Stomme zonden!

Van een weldoener kreeg ik het boekje Stomme zonden – Een waarschuwend woord voor onze jonge lieden van Johanna Breevoort. Het stamt uit 1922 en is dus precies een eeuw oud. Ik was er al lang naar op zoek, want Jan Wolkers verwijst er in zijn werk meermaals naar, dus het moet indruk op hem gemaakt hebben.

Hier, in Dominee met strooien hoed bijvoorbeeld: ‘Ik keek naar zijn rug, die nu hij zat nog krommer en breekbaarder leek. Hij zal het wel acht keer per dag doen, dacht ik. Hij heeft al ruggemergtering zoals in het boekje Stomme zonden stond dat ik thuis stiekem uit de boekenkast had gehaald en doorgekeken.’

Later, in De walgvogel, krijgt Jan het boekje van zijn vader te lezen: ‘Toen ik niet lang daarna de leeftijd kreeg dat de weelderige vlekken van de verdorven en ruggemergtering verwekkende zelfbevrediging op mijn lakens zichtbaar werden, schoof mijn vader me zonder commentaar het boekje Stomme zonden van Johanna Breevoort toe.’

Gretig las ik het boekje. ‘Stomme zonden maken meestal ellendige, ziekelijke kinderen. Hun handen en voeten zweeten veel, ze zijn gauw moe, hebben veel hoofdpijn en verdragen weinig. (…) Worden zulke kinderen groot (velen sterven vroeg) dan zijn het arme gebondenen van Satan. Ze kunnen het kwaad niet meer nalaten. Zij zijn slaven van het kwaad.’

Vooral dat ‘velen sterven vroeg’, tussen haakjes, dat bleef vast goed hangen bij de masturberende kindertjes van weleer. Maar dit is ook mooi: ‘Het verlies van één ons zaad verzwakt het lichaam meer dan het verlies van veertig ons bloed.’ Dat ze dat zo precies konden uitrekenen, indertijd! Veertig ons bloed, vier liter dus, dat is geen kleinigheid. Maar één ons zaad heb je ook niet zo een-twee-drie bij elkaar gerukt, al doen de meeste pubers hun best. Met gruwelijke gevolgen:

‘Een jonge man, die door de gevolgen der onkuischheid in een krankzinnigengesticht kwam, klaagde dat zijn hoofd geheel hol was. Hij kon niets denken, niets doen. Toen hij spoedig daarna stierf en men hem de hersenpan lichtte, vond men werkelijk zijn schedelholte ledig.’ Wel knap dat die man nog een gesprek kon voeren, trouwens, met dat geheel lege hoofd.

Mocht je denken dat je als meisje beter af was: helaas. ‘Het vrouwelijk lichaam verliest door deze onreinheid, evengoed als het mannelijke, de veerkracht en de frischheid; het bloed wordt vuil en slap. Een meisje, wier lichaam door onanie verwoest is, kan nooit een gezonde flinke moeder worden. Zwakte en nerveusheid maakt haar tot een humeurig prikkelbaar mensch.’

Gelukkig zijn er tips om de zonde te voorkomen. ‘Ontbloot u niet in tegenwoordigheid van anderen. Wees schaamachtig. Gewen u aan vlug aan- en uitkleden, vertoef niet onnoodig lang op de WC. De vijand loert. (…) Denk niet over het kwaad. Ga slapen met een tekst in uw hart, een psalmvers, een gebed op de lippen.’

Pech voor de stakkers die zich in alle gefrustreerde kuisheid verheugen op de seksuele verlossing van het huwelijk: ‘Niets is dwazer dan zich de huwelijksgemeenschap als iets heel heerlijks voor te tooveren. Er zijn duizend dingen die oneindig veel prettiger zijn. Een frissche wandeling, een mooie fietstocht, een smakelijke maaltijd, een aangenaam gezelschap, een mooi boek, het bezoek aan een museum of dierentuin of plantenverzameling, het hooren van goede muziek, dat zijn genietingen die nog lang in ons nawerken.’ Goed, het zijn er geen duizend, maar Johanna komt een heel eind, met haar ‘fietstocht’ en haar ‘plantenverzameling’.

Arme, kleine Jan Wolkers. Wat moet hij als kind bang zijn gemaakt door dit boekje! Maar gelukkig was zijn wraak zoet: hij heeft de rest van zijn leven aan seks gewijd.