Arme gemeente in Moravië verliest have en goed

Het oude stadscentrum en het kasteel van Mikulov (ook wel: Nikolsburg) in Tsjechië. Beeld Universal Images Group via Getty

Nikolsburg, Moravië, 9 augustus 1719

Het was op 25 Menachem, toen men het avondgebed zou uitspreken, dat er opeens werd geschreeuwd ‘Brand!’ Meteen keek iedereen uit naar zijn naaste familie, zo greep het vuur al overal om zich heen. Iedereen probeerde alleen nog maar het vege lijf te redden. Ikzelf moest al mijn kleren en andere bezittingen aan het vuur prijsgeven.

Er zijn ook mensen omgekomen, onder wie een oude vrouw die niet kon beslissen wat ze in veiligheid zou brengen. Ze had een zakje met geld dat ze in de bakoven gooide, menende dat het vuur niet zover zou komen. Toen het vuur de overhand kreeg, keerde ze terug en kroop in de oven om haar geld er weer uit te halen.

Op dat moment is het huis boven haar hoofd ingestort. Daarom is die arme vrouw samen met haar geld in de oven verbrand.

De volgende dag wilden de mensen kijken of het mogelijk was iets van onder al dat vuur te redden. Daarvoor hadden ze water nodig, dat ze moesten kopen voor zeven kreuzer per emmer. Ik heb niets gevonden. Zelfs het geld was tot een klomp versmolten.

Ik zal nooit vergeten hoe we de nacht na de brand zonder onderdak zijn gebleven. We zijn met de gehele gemeente naar de begraafplaats gegaan. Daar legden we ons neer, waarbij de grafstenen als hoofdkussens dienden.

Abraham Levie (1702-1785). Ingekort fragment uit De reisbeschrijving van Abraham Levie. Vertaald uit het Jiddisch door Elchanan Tal. Pirola, 2003.