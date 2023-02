‘Armageddon’ van Ricky Gervais is een wirwar van geslaagde en verwaarloosbare grappen ★★★☆☆

Ricky Gervais als host bij de Golden Globes. Beeld NBCU Photo Bank via Getty

Wie de Britse comedian, acteur en televisiemaker Ricky Gervais op Twitter volgt, weet dat hij zich al jaren ergert aan politiek correcte ‘woke’-activisten, die hem en zijn collega’s naar eigen zeggen de mond willen snoeren. Afgelopen donderdag bereed hij in de Afas Live wederom dit stokpaardje, waardoor je hem zou kunnen betichten van luiheid. Zijn nieuwe show Armageddon bevat daarnaast echter genoeg verbeeldingskracht, zelfspot en keiharde humor om je tot aan de eindstreep te kunnen behagen.

De uitgesproken atheïstische Gervais heeft geen hoge pet op van de mens (‘een diersoort bestaande uit narcistische apen’) en een nihilistische kijk op het leven. Omdat hij het wilde hebben over het uitsterven van de mensheid, heeft hij zijn nieuwe show Armageddon genoemd. Toch blijft een diepere beschouwing uit. In plaats daarvan fantaseert Gervais liever over hoe het zou zijn als er een breintransplantatie mogelijk was, waardoor masturbatie een totaal nieuwe belevenis zou worden (‘That’s not my knob!’).

Net als zijn vorige show Supernature (2022) is Armageddon een wirwar van geslaagde en verwaarloosbare grappen, waarin Gervais zijn onverschrokken natuur maar wat graag wil demonstreren. Onderwerpen als pedofilie en ‘fictieve’ gehandicapte kinderen (na een sketch over een gehandicapte jongen die hij slaat, legt hij snel uit dat die alleen in ons hoofd bestaat) schuwt hij wederom niet. Sterker zijn de meer persoonlijke anekdoten over zijn vriendin Jane, bij wie hij telkens streken uithaalt, en over zijn familieleden, die hij ieder afzonderlijk heeft beloofd dat ze zijn gehele erfenis zullen krijgen (‘mijn testament wordt een bloedbad’).

Hoewel er soms vermakelijke gedachte-experimenten tussen zitten, mist Armageddon een rode draad die het geheel tot een hoger niveau tilt. Desondanks konden fans in de Afas Live weer hun hart ophalen met deze zelfbenoemde vaandeldrager van de controversiële humor.