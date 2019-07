Arjen Lubachs nieuwe single ‘Beter dan Baudet in bed’ zou zomaar een dikke zomerhit kunnen worden

Arjen Lubach afgelopen maand op het Groningse festival Stadspark Live. Beeld ANP

Beter dan Baudet in bed was een van de succesnummers in de theatershows die Arjen Lubach vanaf eind vorig jaar gaf. Op veler verzoek, en wie weet omdat hij zelf ook wel inzag dat het nummer behoorlijk wat hitpotentie had, is Beter in bed nu als single verschenen bij het Amsterdamse hiphoplabel TopNotch, inclusief videoclip. In een persverklaring bij het nummer geeft Lubach zelf een toelichting: ‘Het op ware gebeurtenissen gebaseerde lied (geen commentaar verder) verdient een leven buiten de theaters.’

Beter in bed is een disco-achtig hiphopnummer, een beetje in de stijl van De Jeugd van Tegenwoordig. Het gaat over een jongen die in de kroeg op een meisje valt, met haar naar huis gaat en het bed induikt. Dan volgt een deprimerende bekentenis van zijn date. ‘Ik moet je iets bekennen. Het is misschien wat wennen. Ik ga je zeggen wat het is, okay? Je moet niet schrikken want het is wel vet. Ik ben de ex van Thierry Baudet.’

De arme kerel (Arjen Lubach?) verliest van schrik zijn libido. ‘Alles draait rond, ik vroeg of ik het goed verstond. Ze zegt: ja, hij zat in deze mond. En hij zat in deze ...’ Het komt er gelukkig toch nog van. En hoera: tijdens en na de daad lijkt alles echt goed te komen. Het aanstekelijke en zeer meezingbare poprefreintje: ‘Je bent beter dan Thierry, zoveel heter dan Thierry. Je komt veel dieper dan Thierry. Je bent beter dan Baudet in bed.’

Daarna lijkt het nummer een metafoor te worden voor de opkomst van Baudets Forum voor Democratie, en de angstige reacties op de uitslag van de provincialestatenverkiezingen van maart dit jaar. ‘Ik word wakker, een beetje brak en onfris. Zegt ze: niet om je te dissen, maar Thierry die kwam ’s ochtends nog een keer. Die liet zich niet kisten. Dus ik weer terug in bed, anders winnen de populisten.’

Hopelijk kunnen de Forum-fans én Thierry Baudet er ook om lachen: Lubach lijkt met zijn single in ieder geval wat spanning uit de lucht te halen. En Beter in bed kon mede daardoor weleens een dikke zomerhit worden.