Aria-winnaar Elenora Hu durfde vroeger alleen verstopt een kerstliedje te zingen

Afgelopen november trok de finale van de operatalentenjacht Aria van Omroep Max 1,2 miljoen kijkers. De uitslag zal weinigen van hen hebben verrast, ondanks het hoge niveau van de tien kandidaten. Sopraan Elenora Hu (26) kwam als winnares uit de strijd. De conservatoriumstudent uit Delft imponeerde telkens weer door de ene veeleisende aria na de andere fantastisch te zingen. De driekoppige jury zocht naar superlatieven, soms met vochtige ogen: ‘Technisch echt top!’ (mezzosopraan Tania Kross). ‘Het is een genot om naar je te luisteren’ (bariton en musicalster Henk Poort). ‘Een echte knock-out!’ (de almachtige secret judge, die dirigent Jaap van Zweden bleek te zijn).

Hu moest in eerste instantie worden aangespoord mee te doen. ‘Meestal gaat het bij talentenjachten voor operazangers om amateurs’, zegt ze via Zoom uit vanuit haar zolderkamer thuis. ‘Toen ik me realiseerde dat dit anders dan anders was, heb ik auditie gedaan.’

Na ‘de grote leegte’ zonder optredens door covid bleek het tv-programma precies wat Hu nodig had. Het was niet zozeer de prijs die haar aantrok, zes maanden aan de slag bij De Opera Studio van de Nationale Opera, een intensief tweejarig programma voor zangers aan het begin van hun carrière dat alleen voor een half dozijn gelukkigen tegelijk is weggelegd. ‘De Studio is de kers op de taart, maar de grootste prijs is de mogelijkheid om veel met een orkest te mogen zingen en samen te werken met geweldige vakmensen. Bij de meeste zangcompetities moet je het eerst minstens tot de halve finale schoppen voordat je door een orkest wordt begeleid.’

Timide

Producenten van talentenshows houden van een biografische verhaallijn. Hu werd steeds door presentator Dionne Stax en de juryleden omschreven als een wat timide meisje, bijna een muurbloempje, dat geleidelijk veranderde in een zelfverzekerde diva. In hoeverre klopt dit? ‘Ik denk dat er een kern van waarheid in zit, want het was ook echt wennen. Na een half jaar waarin ik niet zoveel heb kunnen doen, was ik toch wel uit vorm. Het was: Wow! Meteen van niets helemaal naar level 399 van bedrijvigheid en muziek maken. Voeg daarbij de camera’s en de ongelooflijk imponerende set in de Gashouder (in Amsterdam, red.) en het was best overweldigend. Ik denk dat ik me in het begin wat klein voelde en wat meer timide en na verloop van tijd steeds meer vertrouwd raakte met de mensen en de omgeving.’

Hu is in Delft opgegroeid, in een gezin waarin iedereen van muziek houdt. ‘Naast ons eerste huis woonden mijn opa en oma en mijn tante en nichtje. We hebben een heel hechte familie.’ Het was al vroeg duidelijk dat ze een muzikaal kind was met een uitzonderlijke stem. Als kind zong ze in het kerkkoor van de katholieke Raamstraatkerk. ‘Misschien vindt Noortje zangles leuk’, opperde de dirigent. Dat was inderdaad zo.

In het tweede jaar van de middelbare school waagde Hu zich aan een auditie voor een solo in het kerstconcert. ‘Ik mocht voorzingen voor de koordirigent, maar ik vond het spannend. Hij zei: waarom verstoppen we je niet ergens, achter een pilaar of achter het koor? Toen we klaar waren met het gezamenlijke stuk, bleef het koor staan en kon ik achterin verstopt O Holy Night zingen. Daarna kwamen mensen naar me toe die zeiden: hier moet jij iets mee gaan doen.’

Hu bleef zangles nemen, maar vond taal en literatuur minstens zo fascinerend. Na het lezen van The Lord of the Rings wilde ze een tijdje filoloog worden, net als de schrijver J.R.R. Tolkien. De zangopleiding aan het Utrechts Conservatorium begon ze pas in het laatste jaar van haar bachelor Engels.

Kostuums

Iedereen die Aria heeft gezien kan beamen dat het meisje dat ooit alleen verstopt een kerstlied durfde te zingen geboren is voor het podium. Kijk, bijvoorbeeld, naar haar spetterende vertolking van Granada van Agustín Lara, een lievelingslied van haar opa en aan hem opgedragen. De jury prijst niet alleen haar stem, maar ook hoe ze zelfverzekerd beweegt ‘in een lastig kostuum’ met gigantische mouwen en een zware sleep.

Bij Aria maakten de opzienbarende kostuums deel uit van het spektakel. De ongebreidelde fantasie van stylist Maarten Spruyt doste de deelnemers uit in soms heel buitenissige creaties. Stonden sommige kostuums niet de bewegingsvrijheid in de weg? Hu moet lachen. ‘Toen ik Caro nome zong, heb ik wel op mijn kop gekregen van Rosemary.’ (Rosemary Joshua, de juryvoorzitter en tevens artistiek leider van De Opera Studio, red.) ‘Ze zei: Je had nee moeten zeggen tegen de trap aflopen op zulke hoge schoenen. Maar mijn motto is ‘plezier hebben en leren’, in de breedste zin van het woord. En dat houdt in dat ik meega met de artistieke visie van anderen.’

‘Bij opera komen verschillende disciplines en kunstvormen samen. En zeker als beginnende zanger kun je niet als je bijvoorbeeld ‘Sinaasappel Nummer Twee’ moet zingen, binnenkomen en meteen aangeven: ik vind mijn hoed te oranje. Bij Aria kwamen een paar geweldige Dior-schoenen langs, maar daarin de trap aflopen lukte niet. Maarten begreep dat. Maar ik zou nooit uit ijdelheid een optie uitsluiten zonder het te proberen. En ik heb vreselijk genoten van de kostuums.’

Elenora Hu. Beeld Valentina Vos

Kwetsend

Openstaan voor nieuwe ervaringen en tegelijk je grenzen aangeven. Het is niet makkelijk, zeker wat betreft de feedback, gevraagd of ongevraagd, die elke podiumkunstenaar moet verwerken. ‘Sommige mensen kunnen met de beste bedoelingen heel kwetsende dingen zeggen. Bijvoorbeeld over je uiterlijk: je hebt heel mooi gezongen, maar je zag eruit als een rode kool met die jurk aan. Of rare suggesties, zoals: misschien moet je je naam veranderen, want je bent eigenlijk een westerse vrouw en anders denken mensen dat je misschien zo’n Koreaanse bent. Waarvan je je afvraagt: hoe bedoel je dat?’

Hu is een Chinese achternaam. Haar grootouders van vaderskant komen uit China. ‘Als je niet in de juiste mindset bent, kunnen zulke opmerkingen echt aan je knagen. Ik wil niets anders dan zingen, ik vind het soms heel moeilijk om me op mijn liefde voor zang te focussen en de nare dingen los te laten. In januari 2021 vond ik dat ik hierover met iemand moest praten. Ik heb veel van die therapie geleerd en dat heeft me ook zeker geholpen in de competitie.’

Het liefst houdt Hu zich alleen bezig met zingen, en niet met alle ruis eromheen. Op dit moment heeft ze het druk met De Opera Studio, het afronden van haar zangopleiding en de voorbereiding voor concerten.

En waar staat Elenora Hu over vijf jaar? ‘Mijn droom is niet per se om een grote operaster te worden, maar ik wil wel met the best of the best optreden. Ik wil genieten van het zingen en muziek maken op het hoogst mogelijke niveau. Meer durf ik niet te vragen, noch van mezelf, noch van de toekomst.’