Ari Lennox klinkt kwetsbaar en sterk tegelijk in de Amsterdamse Melkweg, waar ze met open armen wordt ontvangen ★★★★☆

Ari Lennox treedt op in Eventim Apollo in Londen in mei 2023. Beeld WireImage

Tegen een weelderig, wit achterdoek staat Ari Lennox in een doorschijnende, groene avondjurk. Net zo stijlvol en sensueel als de songs waarmee de zangeres uit Washington D.C. naam heeft gemaakt. Vanaf haar debuutalbum Shea Butter Baby uit 2019 wordt Lennox gezien als een van de meest veelbelovende van een nieuwe generatie artiesten in neo-soul, een mix van soul, jazz en hiphop met zangers als D’Angelo en Erykah Badu als wegbereiders. Lennox werd drie jaar geleden zelfs door het Amerikaanse Black Entertainment Television gekozen als een van meest inspirerende, jonge zwarte artiesten.

Over de auteur Pablo Cabenda is sinds 2002 freelance journalist die onder andere werkt voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

De zangeres wordt dan ook met open armen ontvangen in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam vanaf opener POF, waarin ze zich afvraagt waarom al die loserachtige vrijgezellen nou net haar als liefdesprooi benaderen. En met een band die volledig uit vrouwen bestaat, schrijdt ze door een repertoire waarin seks en emancipatie centraal staan. Een stevige bas en drum leggen de basis waarover Lennox’ ijle, zoete stem glijvluchten maakt. Kwetsbaar en sterk tegelijk, als Erykah Badu, maar ook safe en degelijk. Dat blijkt als een achtergrondzanger in Boy Bye een zangpartij voor zijn rekening neemt en het publiek buiten zinnen brengt met vocale acrobatiek.

Lennox veroorlooft zich geen emotionele uithalen. En ze blijft ook binnen de lijntjes van het genre. Afgezien van een nummer als Pressure, een heerlijke combi van Motown en een reggaebeat, volgt ze meer het neo-soulstramien dan dat ze er kleur aangeeft. Goed, maar niet spannend. Zelfs op een onverhulde sekssong als On It. Lennox is dan nog steeds die sexy, maar beheerste soulhostess van wie je eerder een warme glimlach verwacht dan een onverholen voorstel om er even bovenop te komen zitten.