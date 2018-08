Aretha Franklin is ernstig ziek, volgens een bron dichtbij de zangeres

De legendarische Amerikaanse zangeres en 'Queen of Soul' Aretha Franklin (76) is ernstig ziek. Dat meldde een bron die zich dicht bij de zangeres bevindt tegen persbureau AP. De bron verschafte geen details.

Aretha Franklin op een foto uit 2011. Foto AP

Franklin, die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste artiesten aller tijden, kondigde vorig jaar aan 'deels' met pensioen te gaan en alleen nog op specifieke gelegenheden op te treden. Zo zong ze in november nog op een benefietconcert voor de Elton John Aids Foundation. Dit jaar zegde Franklin meerdere concerten af nadat haar dokter rust had bevolen.

Franklin, die haar zangcarrière begon bij het gospelkoor van haar kerk in Detroit, bracht in 1956 haar eerste album uit. In de tweede helft van de jaren zestig werd ze wereldberoemd met hits als Respect en Think. Diverse andere popsterren hebben Franklin online beterschap gewenst. ‘Ik bid voor de Queen of Soul’, aldus zangeres Mariah Carey, die Franklin tot haar grootste invloeden rekent. Ook Beyoncé betuigde haar respect voor Franklin tijdens een concert in Detroit maandag, en bedankte haar voor haar prachtige muziek.