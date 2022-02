Arend Jan Heerma van Voss (1942-2022), icoon van de VPRO en ‘B-acteur’ bij Koot en Bie

Arend Jan Heerma van Voss in 2006. Beeld ANP / Joost van den Broek

VPRO-voorzitter Arend Jan Heerma van Voss parodieerde zichzelf met plezier toen hij in 1993 als B-acteur (zijn eigen omschrijving) een van zijn beste prestaties leverde. Hij kreeg de vraag commentaar te leveren op mogelijke malversaties door Rik Dubois (Kees van Kooten), de geslaagde reclamemaker die in de tv-reeks Krasse Knarren een duo vormde met de uitgerangeerde jongerenwerker Phons van der Kuil (Wim de Bie).

Er waren namelijk ‘geruchten’ over Dubois. De VPRO-voorzitter hield een warrig betoog waarin de woorden beleidskader, commerciële targets, beleidsstructuur en beleidswijziging vielen. Jurist Heerma van Voss was journalist en omroepbestuurder, maar leefde op als gelegenheidsacteur in kleine rollen.

Met Van Kooten en De Bie had hij een speciale band. Zeventien keer verscheen hij in een van hun uitzendingen, merendeels in de jaren tachtig. Steevast werd hij gecast als mopperige autoriteit/deskundige met een universitaire opleiding. Een greep: drs. R. Dresselhuys, mr. H.T.M. van Beumelen, prof. dr. F.J.M. Brusselers.

Het waren gouden tijden voor de VPRO, de linkse, vrijzinnige omroep die de culturele voorhoede vormde – dat was althans de ambitie, of de eigen overtuiging – en zichzelf het liefst terugtrok in de eigen Hilversumse villa. In 1990 werd Heerma van Voss voorzitter.

Zijn aanloop had hij genomen als redacteur bij het weekblad Haagse Post, lid van de Raad voor de Journalistiek en als hoofdredacteur van het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. In 2003 in Het Parool, turend naar zijn eigen cv: ‘Wat een rommeltje hè’.

Na zijn voorzitterschap (1990-1996) bleef hij de omroep trouw, als hoofdredacteur radio. De VPRO was hem op het lijf geschreven. Toen omroepen in 1995 werden gedwongen samen te werken, werd de VPRO aan de VARA gekoppeld. Van harte ging het niet, stelde Heerma van Voss vast in Trouw: ‘Op het karikaturale af neergezet, komt het erop neer dat ze bij de VARA vinden dat de VPRO lastig is, arrogant, anarchistisch, elitair en pretentieus’. Hij deed geen moeite om de kwalificaties te weerleggen.

Over de eigen culturele talkshow De Plantage met Hanneke Groenteman zei hij dat ‘VPRO-mensen’ het minder zouden waarderen als de VARA het programma zou uitzenden. Ook dat typeerde hem, en de VPRO ook. ‘We hebben eens prachtige Deense documentaires uitgezonden over musici. Daar zat je met een heel prettig VPRO-gevoel naar te kijken. Toen de NOS later ook nog een paar afleveringen uitzond, die natuurlijk even goed waren, vond ik die toch minder. Dat is het onmeetbare clubgevoel.’

In een rol als psychiater werkte hij in 1986 mee aan de bekroonde debuutfilm van Alex van Warmerdam, Abel. Een scène met hemzelf als gynaecoloog dr. M.P.J. Geudeker – Van Kooten en De Bie wilden een kindje – kwam op zijn eigen favorietenlijst te staan. ‘Ik heb speciaal deze gekozen, omdat Koot en Bie tijdens de opnamen zaten te proesten. Dat geeft een trots gevoel, als je hén aan het lachen kunt maken. Het was een echte keetdag’.

Zijn gezin werd een schrijversgezin, in Amsterdam-Zuid. Zijn zoons Daan en Thomas en zijn dochter Sandra traden in zijn voetsporen en ook zijn vrouw, socioloog Christien Brinkgreve, publiceerde. Zelf maakte Arend Jan Heerma van Voss in 2012 indruk met Dokie: een familiegeschiedenis, een vertelling over een tragische en traumatische gebeurtenis, een dodelijk ongeluk van zijn zusje in de Brabantse stad van zijn vroege jeugd, Roosendaal.

Het tekende hem voor het leven, zei zijn zoon Daan in 2014 in de Volkskrant. ‘Mijn vader is een diep wantrouwig mens. Hij is werkelijk iemand die geluk wantrouwt en het ook nooit zal accepteren. Toen hij klein was, is zijn zusje overreden, Dokie, hij heeft er een mooi boek over geschreven. Zijn ouders hebben dat altijd geprobeerd voor hem te verzwijgen. Vandaar zijn wantrouwen, juist ten opzichte van de mensen van wie hij houdt.’ Zondag overleed hij op 79-jarige leeftijd na een ziekbed.