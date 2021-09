Are U Down?, het debuut van Spencer., staat vol aangenaam lome adolescentenpop ★★★★☆

Een van de leukste debuten van de laatste tijd bereikt ons vanuit een appartementje in Brooklyn, waar de 22-jarige Spencer. (ja, met punt) fröbelt met beats, loops, gitaar en keyboards in liedjes over liefde, uitgaan, volwassen worden en het grotestadsleven.

Op zijn debuutalbum Are U Down? levert het ongrijpbare adolescentenpop op, aangenaam lui en loom, altijd aanstekelijk en goed voor een glimlach, omdat Spencer. soms zelf geen idee lijkt te hebben waar hij precies heen moet met al zijn ideeën.

Hij is een soort r&b-Beck, maar is duidelijk ook gek op Prince, zwijmelsoul en niet vies van wat jazz, à la King Krule maar dan zwart en Amerikaans in plaats van wit en Brits.

MyLuv, met zijn struikelende beat, valse gitaartje en dronken koperblazers, was al een culthit. De rest is even leuk.

Spencer. Are U Down? Pop ★★★★☆ 4AD/Beggars