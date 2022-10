Architectonische parel van Geldrop wordt met sloop bedreigd

Het gebouw van Gerard Wijnen in Geldrop, het oude GGD-gebouw uit eind jaren zestig. Beeld Archiphoto / Architext-Haarlem

De sobere buitenkant van het oude GGD-centrum in Geldrop verraadt op geen enkele manier de imponerende binnenruimte die zich als de middenbeuk van een statige kerk ontvouwt voor de bezoeker. Dit gebouw uit het eind van de jaren zestig is een ontwerp van Bossche Schoolarchitect Gerard Wijnen (1930-2010). Het dreigt te worden gesloopt omdat Geldrop plannen heeft om hier een nieuwe woonwijk te ontwikkelen.

Dat mag niet gebeuren, vindt Daan Roggeveen, oprichter van het Amsterdamse bureau MORE Architecture en opgegroeid recht tegenover dit gebouw. ‘Ik weet nog dat ik als jongetje van vijf betoverd raakte door die hoge ruimte, dat licht, die diepe zijbeuken waarin de spreekkamers zitten waar ik een inenting kreeg. Het is ontworpen als een kerk, maar dan in een wereldse uitvoering.’ Het is een belangrijk ontwerp uit de Bossche School, een kleine maar invloedrijke architectuurstroming waartoe ook de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals en het klooster Doornburgh in Maarssen behoren.

In Geldrop is het voormalige gezondheidscentrum verbouwd omdat er sinds september tijdelijk 45 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. De verbouwing tot tijdelijke woonunits doet verrassend genoeg nauwelijks afbreuk aan de oorspronkelijke kwaliteit van het gebouw. In de centrale hal, het hoge lichte middenschip, waar de zon door een verhoogde dakopbouw met vensters naar binnen piept, is de ruimtelijke beleving nog even sereen en intens als toen Roggeveen hier als vijfjarige zijn prik kwam halen.

Het gebouw van Gerard Wijnen in Geldrop markeert de groeispurt die het dorp in de jaren zestig doormaakte. Beeld Archiphoto / Architext-Haarlem

Het ‘schip’ verdeelt de constructie in drieën, links zeven zijbeuken, rechts vier. Als je in gang staat, versterken die diepe nissen waarachter voormalige spreekkamers schuilgaan het gevoel dat je in een basilica loopt, de oervorm van een kerk. En die verhouding vier staat tot zeven keert op tal van plekken terug in het gebouw, tot en met het perceeloppervlak van 33 bij 19 meter, wat neerkomt op een verhouding van 1 : 4/7. Dat is precies de formule van het plastische getal dat de basis vormt van het matenstelsel van de Bossche School.

Dit is het eerste bewijs dat de ontwerptheorieën van oprichter van de Bossche School, de benedictijner monnik en architect dom Hans van de Laan (1904-1991), ook toepasbaar waren op niet-kerkelijke architectuur. ‘Bovendien is dit een belangrijk gebouw voor Geldrop omdat het de groeispurt markeert die het dorp eind jaren zestig doormaakte’, zegt Roggeveen. Hij wil ten koste van alles voorkomen dat het gebouw moet wijken voor nieuwbouw.

De monnik en architect Van der Laan zocht zijn leven lang naar de ideale proportionering in het driedimensionale vlak, die in navolging van de gulden snede in de schilderkunst een universele schoonheid moet vertegenwoordigen. Hij gebruikte daarvoor een zelf gebrouwen wiskundig verhoudingenstelsel, dat uitmondt in wat hij het plastische getal noemde. Het is het ordende principe in de maatvoering van vertrekken, maar ook bij de dikte van materialen, muren, deuren, vensters, de diepte van de neggen (de terugspringende kant van een muur bij de kozijnen, red.). Het idee is dat de maten zo consequent aan elkaar refereren, dat het ook voor de argeloze bezoeker een leesbare ruimte oplevert.

Gerard Wijnen leerde dat matenstelsel in Den Bosch, waar monnik Van der Laan een eigen cursus was begonnen uit ongenoegen met de bestaande architectuuropleidingen. Het GGD-gebouw is niet alleen goed gelukt omdat de maatvoering zo consequent is, zegt de zoon van de oorspronkelijke architect, Miel Wijnen. Het complex is ‘met overmaat’ ontworpen. ‘Dat betekent dat het eenvoudig is om er met enkele ingrepen een andere functie aan te geven.’

Nu zitten Oekraïners in de voormalige spreekkamers, maar hiervoor was het al tijdelijk een gemeentehuis en creatieve hub. ‘De oorspronkelijk structuur is al die tijd intact gebleven.’ Wijnen junior is net als zijn vader architect met een passie voor de Bossche School. Hij merkt in zijn eigen praktijk ‘een groeiende belangstelling voor deze architectuurstroming’ die je vooral beneden de grote rivieren vindt. ‘Sloop van dit gebouw zou een grote vergissing zijn.’

De gemeente Geldrop wil niet veel kwijt over de toekomst van het pand. ‘Definitieve besluitvorming is nog niet aan de orde.’ De Oekraïners kunnen er voorlopig blijven. Duidelijk is wel dat Geldrop huizen nodig heeft om de woningnood te lenigen. ‘Er moeten huizen gebouwd worden, dat begrijp ik’, zegt architect en actievoerder Roggeveen, ‘maar dit gebouw kan het hart worden van de wijk die hier komt. Het is bewezen dat het veel verschillende functies aankan. Een nieuwe publieke bestemming zou recht doen aan de betekenis van de architectuur en aan de geschiedenis van Geldrop.’